Co to mají pod kalhotami? Průhledné dresy v MLB pod palbou, je z nich virál

Casey Schmitt, infielder San Francisco Giants, si s pálkou sednul na schody, aby zapózoval ve své nové uniformě. A když se fotka dostala na internet, stal se z ní ihned virál. A nebylo to kvůli Schmittově knírku na tváři, spíš kvůli tomu, co se rýsovalo v jeho slabinách.

„Co budou dělat, když zaprší, kalhoty budou průhledné,“ napsal jeden fanoušek na sociální síti X.

Pro MLB sice uniformy stejně jako v minulosti vyrábí Nike, změnil se ale dodavatel materiálu. Firmu Majestic nahradila firma Fanatics.

„Letos je látka trochu těsnější, než jsme byli zvyklí. Myslím, že konsensus je, že to není úplně skvělé. Vím, že hodně klukům se to nelíbí,“ řekl nadhazovač Tommy Kahnle z New York Yankees pro New York Post.

Jeho spoluhráč Clarke Schmidt si taky všiml odlišností proti dosavadním uniformám.

„V některých částech jsou trochu těsnější. Materiál je trochu jiný. Kalhoty od Majestic měly víc vůle,“ uvedl Schmidt.

Látka na uniformách je taky průsvitná. Některým hráčům jako Scottu Barlowovi z Cleveland Guardians nebo Carlu Raleighovi ze Seattle Mariners byly zase pod kalhoty vidět trenky. Jeden z fanoušků na sociálních sítích udělal žertovný pokus s výsledkem, že i toaletní papír je méně průsvitný než nové uniformy.

Fanouškům se nelíbí ani samotná kvalita dresů. Jeden nejmenovaný hráč Baltimore Orioles řekl pro Baltimore Banner, že vypadají, jako by byly z diskontního řetězce T.J. Maxx.

MLB reagovala, že změny nastaly v látce, z níž se vyrábějí dresy, a že kalhoty zůstaly stejné. Právě kvalita dresů ale vzbuzuje negativní reakce. Adam Ottavino, nadhazovač New York Mets, si v nich připadal jako v replice.

„Nemyslím, že je to problém pro hráče, ale spíš pro fanoušky, kteří si dres objednají za 300 dolarů a očekávají nějaký vzhled,“ uvedl Ottavino.