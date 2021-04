Zlomí Westwood prokletí? Na Masters chce titul, přítelkyně už není caddy

Je držitelem Řádu britského impéria, vášnivě fandí fotbalovému klubu Nottingham Forrest, zbožňuje koňské dostihy, sám je majitelem téměř dvaceti plnokrevníků, věnuje se charitě. Lee Westwood je uznávanou veličinou golfového světa, hrající legendou. Jenže k absolutní nesmrtelnosti mu chybí jedna „maličkost“ – vítězství na některém ze čtyř majorů.

Mnohokrát byl blízko. Jenže na vrchol nikdy nevystoupil. Příští čtyři dny však mohou pohnout světem populárního Angličana. V Augustě dnes startuje Masters, turnaj turnajů. Golfový Wimbledon. A Westwood je jedním z hlavních favoritů. V sedmačtyřiceti letech by neměl být. Jenže podsaditý Angličan, který tuze rád navštěvuje Prahu a pravidelně se účastní Czech Masters, je podle mnohých expertů v nejlepším fazoně kariéry. „Znovu se cítím dobře pod tlakem, užívám si to a vím, že to dokážu zvládnout. Velkou práci jsem odvedl v mentální stránce hry. Na hřišti se cítím pohodlně, to je pro mě důležité,“ říká.

V posledních letech výrazně zapracoval na krátké hře. Musel. Jinak by v neúprosném prostředí, kdy světu vládnou dokonale fyzicky a atleticky připravení golfisté odpalující míče daleko za metu tří set metrů, neměl absolutně žádnou šanci. Westwood je totiž pán v letech, se zřetelně rýsujícím se pupíkem pod tričkem. Není to zdaleka typický bomber, byť nepatří mezi úplně krátké hráče.

Proto musí nevýhodu v délce nahnat v přesnosti přihrávek, ve hře okolo greenu a v patování. Tvrdým tréninkem se mu to podařilo. Proto prohání nejlepší hráče na světě. V loňském roce se stal nejstarším vítězem Race to Dubai v historii European Tour, v březnu skončil druhý na turnaji Arnolda Palmera i na Players. „Zase mám sebevědomí. Všechny složky mého golfu fungují. Když jsem v zápalu boje a blízko vedení, cítím se dobře,“ kýve hlavou na důkaz spokojenosti.

Na Masters se představí podvacáté. Na místě, kde prožil několik hořkých zklamání. Před jedenácti lety vstupoval do závěrečného čtvrtého dne jako lídr turnaje, nakonec prohrál o tři rány s další legendou Philem Mickelsonem. V roce 2016 skončil opět druhý, znovu o tři údery za tehdejším šokujícím triumfátorem Danny Willetem. Píše se rok 2021 a Westwoodovi jsou nakloněny zvláštní okolnosti, či spíše podobnosti.

Jestliže Angličan v Augustě zvítězí, překoná rekord Jacka Nicklause coby nejstaršího šampiona Masters. Zároveň by se tak stalo přesně pětatřicet let poté, co muž s přezdívkou Zlatý medvěd vyhrál v šestačtyřiceti letech Zelené sako. Tehdy v roce 1986 měl na golfovém bagu vyobrazený portrét svého syna Jacka II. Westwood na to jde jinak, jeho devatenáctiletý syn Sam mu letos poprvé na Masters ponese bag.

Pohledná přítelkyně Helen Staceyová, tradiční caddy, tentokrát zůstane jen divákem. „V mé fázi kariéry mi toho caddy už příliš poradit nemůže. Helen mě dokáže dostat do skvělé nálady a pomáhá mi psychicky. Ale i se Samem se na hřišti cítím dobře. Uklidňuje mě,“ praví Westwood. Masters dnes prvním dnem začíná, v neděli je na programu finálové kolo. Přímé přenosy vysílá již tradičně Česká televize.