Golfistka Sára Kousková: nejdřív Augusta a pak olympiáda v Paříži

Připomeňme si, že jako první Češka v historii ovládla v červnu profesionální turnaj druhé nejvyšší evropské série Amundi Czech Ladies Challenge na Konopišti, o měsíc později byla v nejsilnější evropské konkurenci při Ladies European Tour v Berouně v TOP 20.

„S letošní letní sezonou jsem spokojená a mám radost, že jsem organizátorům turnajů v Česku dokázala splatit jejich důvěru. Pro mě osobně byly oba turnaje důležité zejména z toho důvodu, že jsem se utvrdila ve správnosti cesty, kterou jsme si s týmem zvolili,“ líčí dvaadvacetiletá česká naděje pro OH v Paříži.

Na konci léta totiž došlo v jejích plánech k zásadní změně, kdy se rozhodla upravit původně naplánovanou cestu přes kvalifikační školu zámořské nejvyšší série LPGA Tour na tzv. „evropskou cestu“. „Ta myšlenka ve mně zrála již delší dobu a nakonec jsem se rozhodla pro postupnější cestu – tedy jít přes kvalifikační školu Ladies European Tour s tím, že bych se na ty nejlepší turnaje ráda probojovala z Evropy, kde plánuji mít i své zázemí. Finální rozhodování určitě nebylo jednoduché, ale přineslo mi klid – cítím se teď opravdu spokojená s plánem, který jsme si stanovili,“ líčí důvody pozměnění plánu hráčka ze Zbraslavi.

Klid a jasný plán se evidentně překlopil i do americké sezóny, kde Kousková zažívá svůj nejlepší start v zámoří. V právě skončené podzimní části se umístila pokaždé v TOP 20, nejlépe pak zabodovala na prestižním turnaji ve Stanfordu, kde brala druhé místo. Nad její síly byla jen aktuálně nejlepší amatérská hráčka světa, a také největší ženský americký golfový talent posledních let, Rose Zhang, která naplno využila znalost domácího prostředí.

„V prvních dvou turnajích bylo důležité, že se mi povedlo vrátit do pohody po zdravotní stránce, která trochu utrpěla na konci evropské sezony. S trenérským týmem jsme také zapracovali na technických aspektech hry, které mě trochu brzdily, takže i golfově jsem se cítila dobře. Ve Stanfordu se mi k tomu podařilo přidat i mentální nastavení, které přineslo kýžený výsledek. Podzimní část se mi povedlo zakončit dvě rány za pódiem, takže i z tohoto pohledu jsem spokojená,“ popisuje poslední podzim své amatérské sezóny Kousková, která má ve svém posledním roce na University of Texas jasné plány.

„Dostala jsem se do role, ve které jsem tu ještě nebyla – tedy táhnout tým jako leader. Musím říct, že si to moc užívám a líbí se mi předávat zkušenosti mladším hráčkám, které máme v týmu. Osobně se snažím zabojovat o účast na nejprestižnějším ženském amatérském turnaji na světě – Augusta National Womens Amateur. Tam se má šanci dostat z celého světa (mimo USA) jen 30 nejlepších amatérských hráček, proto byly podzimní výsledky, včetně posledního turnaje, tak důležité,“ vysvětluje Sára Kousková cestu na turnaj, kterého se ještě žádná Češka v historii neúčastnila.

A její případná účast by byla historickým úspěchem českého golfu, srovnatelným v profesionálním světě např. s účastí na olympijských hrách. Tam budou mířit zraky Kouskové a jejího týmu po přechodu k profesionálkám, který je naplánován na příští květen – tedy po konci studia na University of Texas (podmínkou studia na universitě v USA je amatérský statut – pozn.red).

„Uděláme vše pro to, aby se Sára měla možnost probojovat na OH do Paříže. Může se to zdát jako poněkud smělý plán, ale celý náš tým tomu věří. Díky kvalitě turnajů, které má možnost absolvovat v rámci studia na univerzitě, její přechod k profesionálům ulehčí,“ svěřuje se manažer české reprezentantky Jakub Mejzlík.

Ostatně konkurence na turnajích, které letos v zámoří absolvovala, je asi ta největší, která v amatérském golfovém světě může být. Texaská universita patří mezi 5 nejlepších golfových universit v USA a má tak šanci si volit ten nejlepší program turnajů.

„Mám skvělou šanci se potkávat s těmi nejlepšími hráčkami, které golf v zámoří hrají. Jak již zmínil Kuba, pomáhá mi to se připravit na přechod k profesionálkám, kde konkurence bude velmi podobná,“ popisuje sílu turnajů v zámoří studentka umění. To, jakým způsobem funguje světový žebříček amatérských hráček (www.wagr.com), kde je možné porovnat kvalitu jednotlivých amatérských, ale také profesionálních turnajů, vysvětluje vzápětí Mejzlík.

„Každý turnaj má svůj power ranking, který určuje síla hracího pole. Když to přeložím do češtiny, tak je to o tom, že čím lepší hráčky na turnaji hrají, tak je možnost získat více bodů za umístění. Pro představu – profesionální turnaj LETAS na Konopišti, který letos Sára vyhrála, měl PR lehce přes 600. Amatérské turnaje v České republice se pohybují od 100 do 400. Podobně je to i za mořem, kde ranking startuje na 100, ale ty nejlepší turnaje se pohybují okolo hranice 900 bodů. Pokud bychom to porovnávali s nejvýše hodnoceným profesionálním turnajem, který se v ČR hraje - Ladies European Tour v Berouně – tak tam se pohybuje PR okolo 1200 bodů. Kvalitativně se tak dá říci, že konkurence na těch nejlepších amatérských turnajích v USA je srovnatelná s těmi profesionálními v Evropě.“

Právě díky výsledkům na kvalitních zámořských turnajích se Kousková probila na historická česká maxima. V aktuálním vydání světového žebříčku WAGR jí patří 37.pozice, v žebříčku Golfweek/Sagarin, který vyhodnocuje aktuální universitní golfovou sezonu, jí patří úžasné 7.místo. Za zmínku stojí i umístění dalších českých hráček – Tereza Melecká okupuje v universitním žebříčku 39.místo (WAGR – 97.), Hana Ryšková je 71 (WAGR – 165.).

V první stovce najdeme na 77.místě i Janu Melichovou (WAGR – 83.). Takhle vysoko Češky na univerzitním žebříčku v historii ještě nikdy nebyly. O postupu na turnaj do Augusty, který by byl vrcholem její amatérské kariéry, bude rozhodovat umístění na žebříčku WAGR v posledním prosincovém týdnu tohoto roku.

Ještě před ním čeká na Kouskovou boj o kartu na profesionálním okruhu LET, který se uskuteční v prosinci ve Španělsku. „Ráda bych uhrála co nejlepší výsledek a zajistila si díky němu plynulejší přechod k profesionálkám po návratu z USA. Otevřelo by mi to cestu na více turnajů v Evropě, kde budu chtít právě začít bojovat jak o OH v Paříži, tak také o co nejlepší reprezentaci českého golfu na profesionálním poli,“ dodává s úsměvem sympatická dvaadvacetiletá golfistka. Nezbývá než věřit, že se jí povede mezi profesionálkami minimálně tak dobře, jak mezi amatérkami. A že na OH v Paříži budeme mít dvojí zastoupení.