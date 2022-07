Kousková slaví první profesionální výhru: Celý turnaj mi v podstatě vyšel

Kousková díky vítězství ve Španělsku oslavila svou první profesionální výhru, premiérový triumf na LETAS si připsala loni ještě jako amatérka. „Jsem ohromně šťastná, jak se zatím moje profesionální kariéra vyvíjí, vždyť ještě před necelými dvěma měsíci jsem byla amatérkou," připomíná třiadvacetiletá golfistka, která za zmiňované dva měsíce stihla na prestižní Ladies European Tour vytěžit ze dvou startů dvě umístění v top 25. Na okruhu LETAS pak druhé místo při Amundi Czech Ladies Challenge a sedmé místo minulý týden na Trust Golf Series ve Skotsku.

„Turnaj ve Španělsku mi vyšel v podstatě celý. Všechny tři dny jsem hrála stabilně a dobře. Jediné, v čem byl rozdíl, bylo puttování. Ač bylo hřiště fantasticky připravené, tak greeny nás zlobily všechny," popisuje cestu k vítězství Kousková. „Ani dnes se mi nepodařilo většinu puttů proměnit, ale povedlo se mi několikrát dobře přihrát k jamce, což bylo důležité. Stejně jako eagle na jamce č. 12, kde jsem puttovala ze dvou metrů. Jak hra z týčka, tak do greenu snesla nejpřísnější parametry."

Kouskové přinesla výhra důležité body do Order of Merit celé Tour. Ta je pro ni stěžejní s ohledem na příští sezonu. „Body mi pomohou vystoupat blíže k důležitému šestému místu, které zajišťuje plnou vstupenku na Ladies European Tour. Nemusela bych tak na konci roku hrát ošidnout kvalifikační školu," svěřuje se Kousková, která sice loni získala plnou kartu na LET, ale jako amatérka ji nemohla přijmout. Nyní vstoupila do evropské sezóny po návratu z USA až v její polovině, proto je tato výhra tak ceněná.

„Příští týden si dám jen trénink v ČR a pak vyrážím na další turnaje LETAS do Švédska. Obdržela jsem i několik pozvánek na Ladies European Tour, ale vzhledem k důležitosti celoročního hodnocení LETAS se teď budu soustředit na turnaje z jejího programu," popsala Kousková svůj další plán.