V Berouně si zahraje golfová elita. Melichová o peníze již nepřijde

Na pátém ročníku golfového turnaje Tipsport Czech Ladies Open v Berouně se od 23. do 25. června opět představí kompletní domácí ženská elita. Dotace jednoho z 30 turnajů nejvyšší kontinentální série Ladies European Tour (LET) byla letos navýšena o padesát procent na 300.000 eur (asi sedm milionů korun).

Na turnaji v Berouně bude startovat 132 hráček z celého světa. „Mělo by hrát 14 až 15 českých hráček, pravděpodobně to bude devět profesionálek a následně čtyři až pět nejlepších amatérek, které nominuje Česká golfová federace. A domácí Royal Beroun Golf Club má právo nasadit svou členku a nejšikovnější hráčku,“ řekl na tiskové konferenci Luboš Koželuh, promotér turnaje a majitel společnosti Premier Sports.

Česká jednička Spilková loni v Berouně obsadila dělené druhé místo o jeden úder za Melichovou, jež senzačně zvítězila ještě v roli amatérky. Ačkoliv byla loni nejlepší, neměla Melichová podle golfových pravidel nárok na finanční prémii v hodnotě 700 tisíc korun. „Mrzí to, ale co se dá dělat,“ brala tehdy situaci s nadhledem. Právě tato situaci ji nakonec nakopla k rozhodnutí vstoupit mezi profesionálky. Pokud by se tak letos situace opakovala, prize money by jí náleželo.

Vedle Melichové a Spilkové by měla v Berouně mezi profesionálkami startovat také Sára Kousková, Tereza Melecká, Kristýna Napoleaová, Šideri Váňová, Kateřina Vlašínová a Tereza a Eva Koželuhovy. Ze zahraničních golfistek potvrdila účast například Jihoafričanka Lee-Anne Paceová, vítězka 11 turnajů LET.

Na berounském hřišti se uskuteční od 17. do 20. srpna také devátý ročník mužského turnaje Czech Open. Jeho dotace se letos zvýšila na 600 000 korun, loni se hrálo o půl milionu. Šampion si odnese 200 000, pokud by šlo o amatéra, dostane 20 000.

„Už jsou přihlášeni hráči ze čtyř zemí. Bylo by dobré, kdyby naši čeští hráči nečekali na poslední chvíli a začali se také přihlašovat, aby nakonec startovní pole nezaplnili cizinci. I když naším cílem je přivést nejkvalitnější hráče z okolních zemí a myslím, že se to daří,“ řekl Vojtěch Matějček, prezident Royal Beroun Golf Clubu.