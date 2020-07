PDC se rozjíždí, v akci i Sedláček. Chci do finále, hlásí před restartem | iSport.cz

Ani Karlu Sedláčkovi, prvnímu českému šipkaři, který si vybojoval Tour Card v nejprestižnější organizaci PDC, se nevyhnuly patálie kolem pandemie COVID-19. Namísto soubojů s absolutní světovou špičkou musel zůstat doma, stejně tak jeho soupeři.

V úterý ale Sedláček odlétá na Ostrovy, kde ho čeká v rychlém sledu hned pět turnajů Players Championship, ve kterých bude moci bojovat o finance do žebříčku. „Moje příprava vrcholí, trénuji téměř každý den. Ve Velké Británii bude turnajů hodně, takže věřím, že se do té optimální pohody dostanu přímo na místě,“ očekává Sedláček.

Po dlouhé pauze má „Zlej Kája“ vysoká očekávání. „Pokusím se opět předvést svůj nejlepší výkon a tajně doufám, že se během těch pěti dnů rozehraju na vynikající úroveň. Rád bych se dostal v některém z turnajů do finále,“ přeje si.

Restart s sebou přináší i řadu zvláštností a speciálních opatření. „Po příletu do Anglie musím vyplnit nějaké formuláře, pak nás zavřou do komplexu, kde se budou hrát jenom šipky. Každý hráč musí podstoupit test na koronavirus, pokud bude mít negativní výsledek, tak teprve potom může hrát. Kdyby někdo měl pozitivní test, musel by do karantény. Ale na to vůbec nemyslím,“ uvedl Sedláček, který využil nucenou pauzu k trávení volného času s rodinou, ale i práci na rodinném domě.