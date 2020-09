Šipkař Sedláček má cenný skalp i nový osobák. Jak hrál se světovou jedničkou?

Vezměme to pěkně popořádku. Nejlepší šipkaři světa odstartovali Autumn Series v německém Niedernhausenu v sobotu. Jediný Čech v PDC Karel Sedláček hned v prvním turnaji prokázal, jak kvalitní hráč je. Po výhře nad Stevem Brownem (6:2) si ve druhém kole vyšlápl na mistra světa z roku 2018 Roba Crosse, kterého porazil 6:3.

„Jsem rád, porazil jsem ho podruhé ze tří zápasů,“ radoval se Sedláček po výhře nad světovou pětkou. Následně přešel „Zlej Kája“ i přes Luka Woodhouse (6:1). Stopku mu vystavil až v osmifinále pozdější finalista Madars Razma z Lotyška (2:6).

V neděli a v pondělí se Sedláčkovi nepodařilo projít přes první kolo. Nejprve podlehl těsně 5:6 Danielu Larssonovi ze Švédska, v druhém případě neměl nárok se světovou šestkou Nathanem Aspinallem (0:6).

Od úterka to ale byl jiný příběh. Čtvrtý turnaj Autumn Series zahájil vítězstvím 6:2 nad Andym Hamiltonem. „Výsledek tak úplně nevypadá, ale byla to těžká a vydřená výhra,“ okomentoval duel Sedláček. Následující souboj s Justinem Pipem zvládl český hráč v poměru 6:4. Postup to byl speciální, přišel totiž po osobním rekordu – Sedláček předvedl průměr 108,2 bodu na tři šipky.

„Byla to neuvěřitelná přestřelka ve skórování a skvělých zavíráních. Za osobák jsem moc rád, o to víc, že měl zápas vítězný konec. Bylo to asi nejlepší představení, co jsem tady předvedl,“ hlásil radostně „Zlej Kája“.

Ve 3. kole narazil Sedláček na světovou čtrnáctku Mensura Suljoviče, kterému podlehl 4:6. „Za stavu 5:4 pro Mensura jsem o drátek minul double dvacet, je to škoda. On pak zavřel 97,“ konstatoval první Čech, který získal PDC Tour Card.

Na další skvělý výsledek dosáhl „Zlej Kája“ v posledním pátém turnaji. Ve středu rozjel svou cestu s Matthewem Edgarem, kterého porazil 6:4. Následně uspěl i s německou jedničkou Maxem Hoppem (6:3) a Ryanem Joycem (6:5). V osmifinále čekal asi nejtěžší možný soupeř – světová jednička Michael van Gerwen. Sedláček bojoval, nicméně s MVG prohrál 3:6. „Nevyužil jsem pár šipek, kterými jsem mu to mohl ještě více znepříjemnit. On je ale suverénní, věřil si na mě a při hře to bylo vidět. Předtím jsem ale zvládl náročné zápasy, takže jsem spokojený,“ zhodnotil poslední den „Zlej Kája.“

Pozitivně hodnotil i celou Autumn Series. „Celkově jsem s turnaji spokojený, ale zároveň to mohlo být i lepší. Nicméně jsem uhrál několik skvělých zápasů. Doufám, že mě to zase posune dál a budu z toho těžit,“ přeje si Sedláček.

„Hraje zde sto dvacet osm super hráčů a každý z nich chce vyhrát. Není zde jediný zápas zadarmo. Když vyhrajete dva tři, je to skvělé. Když se podíváte na tabulku po prvních odehraných zápasech, tak vypadne řada top jmen. Jsem vděčný, že tu mohu vůbec být, sedět u stolu s takovými hráči, trénovat s nimi. Jsem zároveň rád za pozitivní vlnu emocí a pozitivních zpráv od všech fanoušků, možná i nefanoušků. Nestačím ani odepisovat a lajkovat. Jsem hrdý a stojí mi z toho chlupy na rukou. Je to skvělé a děkuji nejen celé české základně, nejen šipkařům, ale všem co fandí a sledují to,“ dodal na závěr s tím, že nyní už se těší na návrat domů za svou rodinou.