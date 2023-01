Úžasné finále! Smith je mistrem světa, Van Gerwena porazil i díky legu snů

Peter Wright gratuluje Kimu Huybrechtsovi k postupu do osmifinále šipkařského MS • ČTK/AP

Mistrem světa v šipkách se stal poprvé Michael Smith (32), který ve fantastickém finále udolal Michaela van Gerwena 7:4 i díky legu ve druhém setu, jenž vejde do dějin. Nizozemec v něm na devátou šipku nezavřel, zatímco domácí šipkař to dokázal a nastartoval útok na světový titul.

Před vypuknutím finálového zápasu plnil roli outsidera. Ačkoliv Michael Smith patří mezi nejlepší šipkaře na světě, doposud se mu podařilo vyhrát pouze jediný velký turnaj. Smůlu dokázal prolomit až letos v Anglii na šipkařském Grand Slamu.

Naopak jasným favoritem duelu byl Michael van Gerwen, který má na svém kontě již tři tituly mistra světa. „Nikdo mě nezastaví,“ prohlašoval sebevědomě MVG.

Duel začal lépe van Gerwena, který vyhrál první set. V tom druhém měli oba hráči možnost zavřít na devět šipek. Van Gerwen mohl tuto šanci proměnit jako první, avšak minul. Smith ale devítku zahrát dokázal. „Nikdy jsem nic podobného neviděl. Pojď Bully Boyi,“ povzbuzoval jej anglický komentátor Wayne Mardle.

Na celém letošním šampionátu to bylo vůbec první zavření na devět šipek, v historii mistrovství světa jde teprve o druhou devítku ve finálovém zápase. Poprvé se to povedlo Adrianu Lewisovi v roce 2011.

Zápas se až do stavu 3:3 vyvíjel poměrně vyrovnaně. Poté se ovšem Smith dokázal utrhnout, dostal Gerwena pod tlak a šel do vedení na 6:3. Gerwen dokázal sice vyhrát ještě jeden set, avšak na vítězství to nestačilo.

Zápas skončil 7:4 a z titulu mistra světa se poprvé v kariéře raduje Michael Smith. Ten si z Londýna vedle titulu světového šampiona odváží také peněžitou prémii 14 milionů korun a posune i na post světové jedničky.

„Nechci začít brečet a být emotivní... Konečně se mi podařilo chytit svoji šanci,“ vykládal novopečený mistr světa do kamery Sky Sports, zatímco nadšení fanoušci skandovali „Šipky se vrací domů.“

„Říkal jsem to hned v zákulisí: tohle byl teda leg! V tréninku jsem se netrefoval, ale chtěl jsem fanouškům dát to, co si zaslouží,“ okomentoval Smith neuvěřitelné představení.