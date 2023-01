Češi tipují vítěze MS: Gerwen? V pohodě týpek, má to víc na salámu

Mistrovství světa 2023 v Londýně znamenalo pro české šipky historický úspěch. Vůbec poprvé se někomu z tuzemských hráčů podařilo postoupit z prvního kola. Výhru slavil nejprve debutant Adam Gawlas a po něm i Karel Sedláček. Ačkoliv oba nestačili na soupeře ve druhém kole, vývoj šampionátu nadále sledují. Kdo se podle nich stane letošním mistrem světa?

Je pro vás překvapením, že se do finále probojoval zrovna Michael Smith a Michael van Gerwen?

Gawlas: „Úplně udivený nejsem, ale říkal jsem si, že by se ve finále spíše než Michael Smith mohl objevit německý hráč Gabriel Clemens.“

Sedláček: „Mám to podobně. Když jsem se dozvěděl, že se Michael Smith potká v semifinále s Gabrielem Clemensem, tipoval jsem, že zvítězí Clemens. Aktuálně má totiž skvělou fazonu a na mistrovství světa dokázal porazit už i Icemana (Gerwyn Price, světová jednička). Říkal jsem si proto, že má velkou šanci překonat také Smithe, který naopak během šampionátu úplně perfektní šipky nepředváděl. V pondělí to Smithovi ale překvapivě opravdu sedlo a ukázal vysokou kvalitu. Myslím, že se můžeme těšit na skvělé finále.“

Kdo je vaším dnešním favoritem?

Sedláček: „Absolutně Michael van Gerwen. Ten je pro mě jasným favoritem už od začátku turnaje. Na druhou stranu, jestli Michael Smith bude hrát stejné šipky jako v pondělí, bude to určitě zajímavý zápas. I tak si ale myslím, že MVG vyhraje 7:4.“

Gawlas: „Také na výhru tipuju spíše Gerwena. Smith má na svém kontě zatím osm finálových zápasů, z nichž dokázal vyhrát jen jediný major. Van Gerwen je naproti němu již trojnásobným mistrem světa a chová se u hry trošku jinak. Má to víc na salámu a nebývá tolik nervózní. To je velká výhoda. Vím, že to bude určitě hodně napínavé. Bylo by hezké, kdyby se hrál leg náhlé smrti.“

Znáte oba finalisty osobně?

Gawlas: „Michael van Gerwen je opravdu v pohodě týpek. Když trénujeme před turnajem, někdy ke mně přijde, zahází si se mnou a pokecáme. Samozřejmě takové kapacity se s námi, kteří jsme níž v rankingu, tolik nebaví. Top osmička až šestnáctka se baví spíš mezi sebou. Není to tím, že by byli nafoukaní, ale na okruhu PDC se na rozdíl od nás pohybují už dlouho. Díky tomu se mezi sebou znají lépe než s námi, kteří jsme tam pár let.“

Sedláček: „Jsou usměvaví, pohodoví, když je člověk pozdraví a na něco zeptá, rádi mu odpoví. Není s tím žádný problém. Mají kolem sebe ale uzavřenější okruh lidí, s kterými sedí u stolu a trénují.“