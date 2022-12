Češi na MS končí. Byl jsem nervózní, říká Gawlas. Kolik turnajem vydělali?

Karel Sedláček slaví první výhru na MS a postup do druhého kola • Profimedia.cz

Karel Sedláček výborně zavíral, průměr vytáhl skoro na 100 bodů a slaví zasloužený postup do 2. kola • Profimedia.cz

Další šipkařská senzace se nekoná. Adam Gawlas ani Karel Sedláček nestačili na své soupeře a mistrovství světa organizace PDC v Londýně pro ně tak končí. Jejich výkony se i přesto zapíší do české šipkařské historie. Letos je to totiž historicky vůbec poprvé, kdy někdo z tuzemských hráčů dokázal na světovém šampionátu vyhrát zápas a probojovat se do druhého kola.

Teprve dvacetiletý Adam Gawlas nestačil na šestnáctého hráče světa Ryana Searleho, který rodáka z Návsí u Jablunkova udolal ve třech setech. „Byl jsem strašně nervózní, a to hlavně v doublech. Potom když o nic nešlo, zavřel jsem 150. Je to veliká škoda. V jednotlivých setech jsem měl šanci, ale nedokázal jsem ji využít. Každopádně jsem rád, že jsem se dostal alespoň do druhého kola,“ uvedl talentovaný mladík.

Potřetí se na MS dostal třiačtyřicetiletý český hráč Karel Sedláček. Po postupu do druhého kola (jeho prvním) ovšem nestačil na čtrnáctku světového žebříčku Dirka van Duijvenbodeho. Hráči spolu svedli dramatickou pětisetovou bitvu, na jejímž konci se radoval Nizozemec.

Ačkoliv ani jeden z Čechů nepostupuje dále, i přesto hráčům náleží peněžitá odměna. Ta pro účastníky druhého kola činí 15 000 liber, což je v přepočtu 412 762 korun. Pro celkového vítěze turnaje je připravena částka 500 000 liber, tedy téměř 14 milionů korun.

Prize money na MS v šipkách

(Celkem: 2 500 000 GBP)

Vítěz (1): 500 000 GBP

Poražený finalista (1): 200 000 GBP

Semifinalisté (2): 100 000 GBP

Čtvrtfinále (4): 50 000 GBP

Osmifinále (8): 35 000 GBP

Třetí kolo (16): 25 000 GBP

Druhé kolo (32): 15 000 GBP

První kolo (32): 7500 GBP