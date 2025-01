Šampion Littler (17): sláva i miliony. Ale nejsem nejlepší na světě, smál se

Klidný teenager, milionář a světový šampion, který se nesmazatelně zapsal do historie šipek. Sedmnáctiletý Luke „The Nuke“ Littler završil senzační první rok mezi seniory, během něhož se vyšplhal do světové top pětky, titulem šampiona PDC. V pátečním finále porazil věhlasného Nizozemce Michaela van Gerwena.

Ani vždy klidný a rozvážný Littler se neubránil dojetí, když navázal na triumf z juniorského mistrovství a stal se světovým šampionem seniorů. „Po posledním zásahu mi to ještě nedošlo. Pak jsem se však otočil na publikum, všichni na nohou jásali, kouknul jsem na rodinu… Až v tu chvíli se mi spustily slzy z očí,“ líčil sedmnáctiletý Angličan na tiskové konferenci. Se smíchem záhy přisvědčil jednomu z reportérů, že největší zkouškou finále bylo zvednout obří trofej. „Ano, je opravdu těžká.“

Třebaže je nejmladším členem světové špičky, na nejprestižnější soutěži nestartuje jako nováček. Po senzačním postupu do finále na loňském šampionátu se Littler stal jedním z nejpopulárnějších sportovců Británie.

Expresní cesta na výsluní se však ani zdaleka neprojevila na charakteru. „Chodím tu s trofejí, můžu říkat, že je moje, ale popravdě tomu pořád nevěřím,“ krčil rameny mladík s nervózním úsměvem, načež odmítl přihrávku od novinářů, kteří jej vyzývali k sebevědomému výroku. „Nejsem nejlepší na světě. Neřeknu to,“ zakroutil hlavou se smíchem. „Nikdy to neřeknu,“ dodal zatvrzele.

Vzestup na šipkařský vrchol tohoto mladíka byl jedním z ústředních příběhů turnaje. „The Nuke“, jak je Angličanovi přezdíváno, si tlak nepřipouštěl. „I kdyby se mi to nepodařilo, nehroutil bych se. Mám před sebou přeci ještě spoustu let, nezastírám ale, že je to skvělý pocit zapsat se do historie,“ vyjádřil se.

Teenager s milionovým šekem a zlatou trofejí uprostřed metropole. Ačkoli by mnozí jeho vrstevníci vyrazili rozhazovat tučný honorář do nočních klubů, Littler uvedl opačný plán. „Když jsem minulý rok dosáhl na finále, získal jsem dvě stě tisíc liber. Vůbec jsem nevěděl, co s nimi. Teď jsem dostal pět set tisíc a pořád nevím, jak s nimi naložit. Chystám se do postele, abych si odpočal. Jak budu oslavovat, se rozhodnu zítra,“ pokrčil rameny.

Stejně neurčitě popsal i své nejbližší plány. „Opravdu netuším, co bude dál. Popravdě si ani žádné plány nedělám. Byly to skutečně dlouhé tři týdny tady v Londýně, nemůžu se dočkat své vlastní postele,“ uvedl s úsměvem.

Littler odpovídal na salvy dotazů od reportérů poměrně stroze a zdálo se naprosto jasné, že musí nejprve vstřebat události posledních hodin. Přeci jen ve finále pokořil jednu z legend Van Gerwena, kterého navíc vystřídal na pozici světové dvojky. „Moc dobře si uvědomuji, co Michael pro náš sport udělal, ohromně si ho vážím. Cítil jsem z něj navíc hlad po čtvrtém titulu. O to speciálnější ta výhra je,“ řekl mladík a popsal vzájemný moment po utkání: „Nejdřív mi jen pogratuloval. Pak jsme stáli na podiu, viděl, jak mi tečou slzy, a řekl mi: Jen plakej, chlapče.“

Littler je fenoménem i pro přední insidery. „Zdá se, jako by si ani nebyl stoprocentně jistý, co se okolo něj děje. Jako by byl v bublině, kde se může soustředit jen na to, co potřebuje. To je fantastická schopnost,“ popsala doktorka Linda Duffyová, sportovní psycholožka a někdejší ženská světová jednička v šipkách pro BBC. „Jeho klid a spořádanost je zásadní. Málokdo si uvědomuje, jak náročné je soustředit se, když vám v žilách koluje tolik adrenalinu,“ dodala.

„Celý turnaj jsem byl v klidu i dnes,“ přitaká Littler na slova doktorky. „Těsně před startem finále se mi z nervů začala třást ruka. Rychle jsem si řekl: Ani jednou ses neklepal, teď s tím nezačínej,“ pousmál se „Zásadní byl první set. Nastavil jsem dobrý směr a navázal i ve druhé sadě. Nicméně teprve, když jsem vedl o čtyři, jsem začal věřit, že se stanu šampionem,“ dodal.

V letošní sezoně má, zdá se, jasný cíl – první světová příčka, na níž nyní stojí Luke Humphries.