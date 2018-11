Squashista Mekbib se dostal do první stovky světového žebříčku

Šestadvacetiletého rodáka z Bruntálu Mekbiba do světové stovky katapultovaly kanadské triumfy v únoru v Torontu a v říjnu v Niagara on the Lake a finálová účast v Houstonu. "Jsem rád, že se mi to konečně podařilo. Za postupem do stovky vidím spoustu práce. Jsem ale teprve na začátku, chci ještě výš," prohlásil v tiskové zprávě Mekbib, který se do stovky posunul ze 119. místa.

Po Janu Koukalovi je druhým českým hráčem, který se objevil v elitní stovce pořadí PSA. Koukal se nejvýše dostal na 39. pozici. "Určitě mě motivuje ho překonat. Bude to však složité," dodal Mekbib, který v letošním roce získal první domácí titul.