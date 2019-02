Softbalistky letí na Floridu: zahrají si proti americkým univerzitním týmům | iSport.cz

Ve třinácti dnech devatenáct duelů. Takový program očekávají reprezentační softbalistky na Floridě. První zápas se uskuteční 19. února proti Warner Univeristy, vše zakončí utkání 3. března proti Minnesotě State University Moorhead. Sílu českého týmu otestují univerzitní týmy ze druhé nebo třetí Divize. „Má představa je vyhrát minimálně čtrnáct zápasů. Nepůjde o nejlepší americké týmy, ale kvalitu rozhodně mají. Očekáváme stejnou úroveň, na jakou narazíme v základní skupině evropského šampionátu v Ostravě,“ dodal reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

Velkou výzvou bude univerzita Morgan State, kterou doposud český tým nikdy neporazil. Silná bude také Iowa. „Těší mě, že budeme čelit kvalitním zahraničním nadhazovačkám, což nás vždycky posune,“ prohlásila Tereza Jakešová, druhá metařka českého týmu. Vyladění útoku bude jedním z hlavních cílů floridské mise. Úspěšnost na pálce je klíčovým aspektem v boji o olympijské hry. „Máme skvěle propracovanou obranu a v útoku se lepšíme. Posuny musíme provádět při přechodu na lepší nadhazovačky, k čemuž nám zápasy proti americkým univerzitám významně pomohou,“ tvrdil trenér Vojtěch Albrecht.

K českému týmu se na Floridě připojí také Veronika Pecková, jedna z nejlepších evropských nadhazovaček. Česká softbalová hvězda přeruší rozehranou ligu na Novém Zélandu.

Několikaletá příprava směřuje k jedinému cíli – postoupit na OH v Tokiu v roce 2020, kde se softball vrací do programu letních Her. „Já to vidím hodně reálně, jinak bych to ani nedělala. Hodně tomu věřím, že to zvládneme,“ prohlásila Tereza Jakešová, jedna z nejzkušenějších hráček českého týmu. „V poslední době si všímám velké profesionalizace – hodně softbalistek tomu cíli začalo věnovat ohromné množství času, také na úkor své práce a dalších činností. Věříme tomu.“

Český tým upozornil na sebe v loňském roce, kdy vyhrál turnaj Super 6 za účasti evropské špičky. Dlouhodobě si získal respekt odborníků. „Mám za to, že za úspěchem stojí intenzivní program české softballové reprezentace. Vedle zlepšujících se dovedností tento tým prokázal enormní posun z hlediska herní mentality. Šance kvalifikovat se na OH je opravdu velká,“ prohlásil Craig Montvidas, americký trenér dlouhodobě působící působí v Evropě.