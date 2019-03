Favority squashového MČR jsou obhájci Mekbib a Sermeová, do boje jde i legenda | iSport.cz

Hon na Honzu (Koukala) skončil a začal hon na Dana (Mekbiba)," řekl na tiskové konferenci nejvýše nasazený hráč a čekatel na první titul Martin Švec, který má nově francouzského trenéra. "Letos to bude hodně vyrovnané," odhadl.

Pětatřicetiletý Koukal naposledy ovládl tuzemský šampionát předloni. Loni skončil v semifinále a letos má v prvním kole za soupeře vycházející domácí naději Viktora Byrtuse. "Každý zápas je pro mě finále," usmál se čerstvý otec Koukal, který spolupracuje například s rychlostním kanoistou Josefem Dostálem či tenistkou Markétou Vondroušovou. "Nejsem přetrénovaný, tak jsem zvědavý, co předvedu," řekl.

Sermeová, žijící ve Francii, vstoupí do domácího mistrovství povzbuzená premiérovým startem na světovém šampionátu v Chicagu, do kterého se s Mekbibem dostali díky volné kartě. "Být mezi nejlepšími hráčkami světa, s některými si i zatrénovat, bylo motivující pro zbytek sezony i pro kariéru," řekla Sermeová a doplnila: "Cítím se hodně dobře a doufám, že mi to vydrží a ukážu to."

Turnaj mužů začne ve čtvrtek a ženy se přidají v pátek, hrát se bude rovněž v centrech Chodov a Hector. Finálové zápasy začnou v neděli až od 18:30, aby hráče ve skleněném kurtu nerozptylovalo venkovní světlo.