Squashista Mekbib vybojoval svůj druhý republikový titul, radovala se i Kolářová | iSport.cz

Na letošním ročníku Daniel Mekbib vyřadil v semifinále Ondřeje Uherku, to Jakub Solnický si v semifinále poradil s osmnáctinásobným domácím mistrem Janem Koukalem. Do finálového zápasu lépe vstoupil Mekbib, když ho opanoval v prvním setu 11:5. V následující sadě byl zase lepší Solnický.

„Ze začátku jsem se snažil útočit, ale pak jsem uplatňoval mé přednosti v obraně. Zaměřoval jsem se také na loby, ale soupeř si s nimi poradil. Škoda čtvrtého setu, který byl těsný,“ popisoval Solnický, pro kterého to byla druhá finálová účast, v roce 2017 prohrál s Janem Koukalem. „Doufám, že to napotřetí vyjde a titul brzo získám.“

To Daniel Mekbib dokázal titul obhájit, v minulém roce porazil ve finále po vyrovnaném boji Martina Švece. Důraz ukázal především ve třetí sadě, kterou získal poměrem 11:2. „V úvodu finále bylo vidět, že soupeř chce útočit a tvořit. Tím, že měl za sebou ale těžké zápasy, tak poté asi trochu ztrácel síly a já měl více štěstí,“ zhodnotil finále Mekbib, který má na svém kontě dva tituly ze zahraničních turnajů PSA. O tom, kolik chce získat domácích titulů, jasno nemá. „Klidně co nejvíce, nemám stanovený konkrétní cíl. Už to, že jsem dvojnásobný domácí mistr, tak si toho velmi vážím," tvrdil Mekbib. „Hon na Jana Koukala už v českém squashi patrně skončil. Klidně ať se pořádají hony na mě, když to ostatní bude motivovat.“

Do svého dvanáctého finále vstupovala Olga Kolářová (dříve Ertlová). Již v semifinále vyřadila Annu Serme, loňskou šampionku. Utkání s Evou Feřtekovou mělo jasný průběh. „Vstupovala jsem jako favoritka, ale nečekala jsem, že to na body bude tak jednoznačné. Evča dosáhla svého úžasného výkonu tím, že se dostala do finále, vůbec to neměla jednoduché, bylo znát, že má v nohách o pár setů více,“ tvrdila Kolářová, která se dlouhodobě připravuje s Janem Koukalem.

Kolářová tak získala svůj pátý republikový titul. O tom, jaké má další squashové cíle, má jasno. „Má aktivní kariéra skončila před pěti lety, kdy jsem měla první dítě. Nechci to zlehčovat, ale squash je pro mě odreagování od dětí. Připravuji se hlavně na republikový turnaj.“

Letošní ročník domácího šampionátu byl patrně poslední pro zkušenou Evu Feřtekovou. „V příštím roce mi končí závodní PSA licence a patrně ji neprodloužím,“ vysvětila Feřteková, která nebyla se svým výkonem ve svém vůbec prvním finále spokojená. „Nečekala jsem, že nervozita na mě padne až v takové míře. Chtěla jsem podat nejlepší výkon a Olgu potrápit.“

Třetí místo vybojovala Anna Serme. Tím, že Jan Koukal vzdal kvůli zranění, se mohl z bronzového umístění automaticky radovat Ondřej Uherka.