Rozjíždí se softbalové sezona, ženy čeká boj o OH a muže MS | iSport.cz

"Domácí sezona bude vskutku přelomová. Pozitivně ji ovlivňuje světový šampionát a fakt, že české hráčky budou bojovat o účast na olympijských hrách v Tokiu. Extraliga by měla být stavebním kamenem pro úspěch našich reprezentací," uvedl v tiskové zprávě předseda České softballové asociace Gabriel Waage.

Softbalistky čeká vrchol začátkem prázdnin. Nejdříve musí na evropském šampionátu v Ostravě od 30. června do 6. července skončit do šestého místa, aby mohly v nizozemském Utrechtu (23.-28. července) bojovat o start na hrách v Tokiu 2020. Mužský svátek bude tomu ženskému předcházet. Elita se na prvním světovém šampionátu na evropské půdě sejde v Česku od 13. do 23. června.

V ženské extralize zaútočí Žraloci Ledenice na hattrick a znovu je má k titulu dovést nejlepší česká nadhazovačka Veronika Pecková. "Letos bude extraliga vyrovnanější. Očekávám více zahraničních posil u ostatních týmů," prohlásil trenér Žraloků Aleš Pavel. V popředí by měly být vidět také hráčky Snails Kunovice.

Unikátní experiment zpestří mužskou extraligu. Na základě inzerátu asociace projevilo zájem o projekt zhruba dvacet zahraničních nadhazovačů. "Mimo jiné z Botswany, Nového Zélandu a Kanady. Po konzultaci s trenéry bylo vytipováno šest vhodných zájemců," uvedl technický vedoucí reprezentace Jakub Kopřiva.

Kanaďan Zachary Pierce posílí nováčka Locos Břeclav a hrát přiletěli i tři jeho krajané - Clayton Robinson (Beavers Chomutov), Steven Normand (Tempo Praha) a Jordan Noftall (Eagles Praha). Z Austrálie dorazil Harrison Pudner (Hippos Havlíčkův Brod) a z Argentiny Martin González (Painbusters Most). "Dva nadhazovači jsou ve výběru čtyřiceti nejlepších hráčů v Kanady. Je tam juniorský mistr světa. Jde opravdu o špičku," dodal Kopřiva, který je za celý projekt zodpovědný.

Titul obhajuje Tempo Praha, které v loňském roce uspělo po 34 letech. Ambice mají také Hroši Havlíčkův Brod nebo Žraloci Ledenice. Žádný tým nesestupuje a všechny si zahrají play off. V následujícím roce se extraliga rozšíří na deset týmů.

Novinkou v obou soutěžích je, že vítězové nedostanou pouze medaile a pohár. Po vzoru tradice z amerických sportů si každý vítěz navlékne zlatý prsten, který ponese vyryté nápisy "Český šampion" či "Česká šampionka".