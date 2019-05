Squashisté jsou po roce zpět mezi elitou, vyhráli Divizi 2 ME týmů | iSport.cz

Čeští squashisté neprohráli na evropském šampionátu ani jeden duel. V základní skupině porazili Slovensko, Izrael a Nizozemsko a v semifinále poté Belgii. V rozhodujícím finále proti Finsku nejprve česká jednička Daniel Mekbib porazila Olli Tuominena po napínavém průběhu – 70. hráče světového žebříčku udolal Mekbib až v rozhodující páté sadě výsledkem 12:10.

„Byl to hodně náročný zápas. Olli je zkušený hráč, který nedá nic zadarmo, ale dokázal jsem udržet hlavu a dotáhnout to do úspěšného konce,“ tvrdil Mekbib, který je v současné době na 83. místě na PSA žebříčku, což je jeho maximem.

Naopak v pátém setu prohrála česká dvojka Martin Švec, a to s Miko Aijanenem. Rozhodující vítězství si připsal Viktor Byrtus, který ve třech setech přehrál Jaakko Vähämaa. Český tým si tak zajistil účast mezi nejlepšími evropskými celky v Divizi 1, ze které spadli v minulém roce.

„Jsme maximálně spokojeni, splnili jsme cíl. Víme, že do první divize patříme a musím říct, že celý tým předvedl kvalitní výkon. Celý turnaj jsme se hecovali a podporovali se,“ popsal Mekbib, který si věří také na příští rok. „Pokud budeme pokračovat stejným způsobem jako doteď, tak na sto procent Divizi 1 udržíme,“ vyhlásil Mekbib.

České hráčky na turnaji prohrály dvě utkání a tři vyhrály. Rozhodující byl semifinálová duel proti Finsku, který by po vítězství squashistky posunul do Divize 1. Česká jednička Anna Serme ale po pěti setech prohrála s Emilia Soini a prohru si připsala také Michaela Čepová. „Bylo to opravdu velice napínavé, rozhodovaly detaily,“ dodal Daniel Tománek. V utkání o třetí místo si české squashistky poradily s Polskem a z turnaje berou bronz.