Tajemství kapitána českých softbalistů? Na každého soupeře má tahák! | iSport.cz

„Ve škole jsem taháky také používal, byl jsem vyčůraný. V softbale se do něj podívám a připomenu si, jaký typ nadhozu na pálkaře platí. Není možné si pamatovat všechno,“ říká Mertl, kapitán českého týmu, který bude na mistrovství světa v Praze v neděli bojovat o sedmé místo.

Nadhoz k tělu se stoupavou rotací nebo pomalejší padák od těla… Variant softbalových nadhozů je několik a každému pálkaři minimálně jedna nesedí. Slabiny soupeřů se snaží odhalit realizační tým české softbalové reprezentace. Před utkáním si projíždějí videa a vymýšlí na každého pálkaře účinnou strategii. Tu pak během zápasu plní catcher David Mertl. „Hodinu před zápasem si sepíšu všechny důležité body u jednotlivých pálkařů, například čeho se vyvarovat, jaký nadhoz používat. Hodně mi to pomáhá,“ prozradil kapitán českého týmu.

Kapitán David Mertl má na svém potítku přilepený tahák s informacemi o pálkařích ze soupeřova týmu. Právě on totiž rozdává přes signály pokyny, podle kterých pak nadhazovač hází. • Foto Czech Softball

Signálem na prstech ruky pak nadhazovači ukáže, co má přesně hodit. Pak je důležité, aby to například Michal Holobrádek, jeden z nejlepších nadhazovačů světového šampionátu, uměl instrukce splnit. „Myslím, že se to na turnaji dařilo, fungovalo to skvěle. Akorát sobotní utkání proti Venezuele se to nedařilo. Skauting jsme měli postavených na stoupácích, ale do nich se bohužel soupeři skvěle trefovali,“ dodal David Mertl.

Sám se prý ve škole nebál tahák při písemných testech použít. Byl v tom prý velice dobrý, zkoušel také různé inovace. „Jedou jsem ho přilepený z venku na okně. Místa byla různá. Je však pravdou, že mě učitelky občas prokoukly,“ zasmál se kapitán českého výběru, podle kterého je mít tahák na ruce běžnou praxí u nejlepších catcherů. Český tým v neděli čeká poslední zápas na mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodě. V duelu o sedmé místo vyzve od 10:30 Austrálii, a to ve Svoboda parku v Bohnicích.