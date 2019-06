Squashista Mekbib prožil nejlepší sezonu, trénovat se chystá v New Yorku | iSport.cz

Ranař, který se uklidnil, a do své hry přidal více mezihry a rozvahy. V tomto duchu se nesla squashová sezona Daniela Mekbiba. Začala skvěle, když v říjnu ovládl zahraniční turnaj PSA v Kanadě (5000 USD). Pak se ale soustředil na lépe dotované a kvalitnější akce. A bylo z toho finále turnaje o 10 tisíc USD a semifinále turnaje o 15 tisíc USD. „Pochopil jsem, že má velkou cenu se soustředit právě na tyto náročnější akce. Je tam větší konkurence, nabral jsem navíc skvělé kontakty na zajímavé lidi,“ dodal Mekbib.

S jedním z nich se domluvil, že se přes léto bude připravovat v tréninkovém centru v New Yorku. A to s hráči kolem nejlepší padesátky na žebříčku. „Slibuji si od toho, že mě to posune,“ liboval si Mekbib, který je v současné době na 84. místě. Nikdy nebyl výš. Navíc po Janu Koukalovi, bývalé dlouhodobé domácí jedničce, je druhým Čechem, který prolomil brány nejlepší stovky. Tím se však rozhodně neuspokojil… „Letos jsem si dokázal, že mohu porážet fakt silné soupeře. Vždyť dva z nich byli v top 50. Tam chci být jednou také,“ plánoval Mekbib, který se zaměřil na strategii a taktiku na kurtě.

Jeho nejúspěšnější sezonu mu však hyzdí jeden moment – oznámení, že se squash neobjeví v programu olympijských her pro Paříž 2024. Zklamání, deziluze a vystřízlivění. Tak lze asi popsat emotivní pochody poté, když se dozvěděl, že místo squashe se do programu zařadí breakdance. „Už to ale neřeším. Mezinárodní olympijský výbor jasně naznačil, že nás tam nechce. Je už zbytečné být negativní, soustředíme se na zlepšení marketingového potenciálu squashe,“ dodal Mekbib, který se poprvé zúčastnil top akce – mistrovství světa v USA.

A zkušenost to nebyla zcela optimistická. Jestliže má ze squashe vzniknout fenomenální produkt, měl by na pořádní těchto významných událostí ještě zapracovat. „Mrzelo mě, když na světovém šampionátu nebyli v úvodních kolech na stadionu tolik lidí. Částečně je to dáno také tím, že organizátoři chtěli za lístek opravdu hodně peněz. Skoro jako na Wimbledonu. To mi moc smysluplné nepřišlo,“ doplnil Mekbib, který letos podruhé ovládl domácí republikové mistrovství a s týmem Viktorie Brno vybojoval extraligový titul.