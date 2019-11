Národní sportovní agentura ukázala plán. Chce navýšit a urychlit financování | iSport.cz

Navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, zrychlené posílání dotací, digitalizace a kontrola. Takové jsou prioritní plány Národní sportovní agentury. „Její samotný vznik má už zásadní pozitivní dopad. Na příští rok se zvedla podpora sportu o dvě miliardy korun. Kdyby nebylo Milana Hniličky, zůstali bychom na šesti miliardách,“ tvrdil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Největší střešní sportovní organizace má společně s agenturou jasnou vizi – dostat rozpočet sportu na úroveň ministerstva kultury, které disponuje 14 miliardy korun.

Sport má v současné době skoro devět miliard. „Přitom z mého pohledu by měl být stejně podporován, jako kultura. Nechápu, proč je mezi nimi tak propastný rozdíl. Zároveň si myslím, že sport přináší do státního rozpočtu více peněz než kultura,“ dodal Milan Hnilička. Předseda NSA zavítal během listopadu do auly ČUS už podruhé, nejdříve prezentoval své představy zástupcům sportovních klubů a tělovýchovným jednotám. „Chceme získávat informace a nastavit naše postupy tak, aby vyhovovaly sportovními prostředí. Podporu chceme po všech stánkách vylepšit,“ začal svoji prezentaci k předsedům sportovních svazů Ivo Lukš, místopředseda NSA.

Zásadní podpora pro svazy představují dotace na reprezentaci, talent a organizaci sportu. V nich má dojít k určité kategorizaci sportů. „Ale jedině v případě navýšení prostředků a po projednání se sportovním prostředí. Budeme přihlížet na to, jakou má daný sport tradici, podmínky a výhled,“ dodal Ivo Lukš. Pomoci by mohlo zavedení individuálních rozvojových plánů svazů, jehož garantem k naplňování budou předsedové svazů. Změny by patrně nastanou také ve vyhlašování významných sportovních akcí. „Rádi bychom zavedli přehledný seznam, se kterým budeme vědět, jaké události se chystají. Součástí systému by měl být také plán kandidatur. Agentura svazům ráda pomůže k získání významných sportovních eventů,“ dodal Lukš.

Svazy chválily férový přístup

Představitelé Národní sportovní agentury odpovídali na dotazy od předsedů svazů. Jeden z nich se týkal také rychlosti vyplácení dotací. „Naším cílem je posílat státní prostředky do konce března. Uvidíme, jak moc to bude reálné, ale rádi bychom se na tento termín upnuli. Nemůže se stát, že peníze nemají kluby na účtech ani v polovině listopadu. Umím si představit, že i financování sportovních svazů se dá zrychlit,“ upřesnil Hnilička, bývalý úspěšný hokejový reprezentant.

Rozebírala se také podpora zahraničních výjezdů reprezentací, nebo jak bude vypadat struktura agentury. Ta v příštím roce bude mít 18 zaměstnanců, v následujícím obdobní šedesát a cílem je mít 80 zaměstnanců. „Chci agenturu pochválit za prezentaci férového přístupu ke svazům,“ prohlásil ke konci předseda Českého minigolfového svazu Tomáš Navrátil. Představitelé Národní sportovní agentury zároveň vyhlásili, že se svými plány seznámí také Českou obec sokolskou či Sdružení sportovních svazů ČR a čeká je několik výjezdů do krajských samospráv.