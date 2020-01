Krpálkovy trable: angína a horečky. Mandle mu ale nakonec nechají | iSport.cz

Může to být jeho další zlatý rok, pro judistu Lukáše Krpálka ale začal zdravotní kalamitou na dovolené v Thajsku. Z vysokých horeček se už zotavil a je zpátky v tréninku. Na začátku olympijské sezony, kdy ho v květnu čeká i pražské mistrovství Evropy, musel své zdraví řešit. „Byla to angína, on ji má vždycky hodně silnou a má u toho čtyřicítky,“ vysvětluje reprezentační trenér Petr Lacina.