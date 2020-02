Další ročník akce Díky, trenére začíná | iSport.cz

Prvním vítězem se stal Michal Eisenkolb, který vychovává mladé florbalisty z pražské Sparty a v roce 2016 ho následoval trenér fotbalistů z Hodonína – Michal Bíza. Opět fotbalista, tentokrát z Baníku Ostrava, Zdeněk Grygar, zvítězil v roce 2017. Následoval jej v roce 2018 capoeirista Lukáš Novák z Vem Camará Pardubice. A loňský titul získal hokejista David Vinš z Vimperka.

Sportovně-společenská akce chce ocenit ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a naučí je mít sport rád, smyslu pro povinnost a fair play. Zároveň z nich vychová nejenom dobré sportovce, ale i dobré lidi. Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety je jednoduché. Stačí, když ho kdokoliv zaregistruje na webu dikytrenere.cz. Vlastně už tím upozorní na jeho schopnosti a veřejně mu poděkuje za jeho záslužnou práci s dětmi, kterou provádí po zaměstnání ve svém volném čase, o víkendech a často bez odměny.

Jak vypadá časový plán letošního ročníku?

A kdo obdrží cenu Trenér mládeže 2020? První krok bude jako vždy nominace trenéra od kohokoliv z jeho okolí. Nominovaný trenér vyplní dotazník a jeho odesláním se dostane do soutěže. Čas na přihlášení a vyplnění dotazníku je do konce dubna.

Tým Díky, trenére následně vybere 32 čtvrtfinálových trenérů a jejich nominující bude kontaktovat s doplňujícími dotazy. Po konzultaci s jednotlivými sportovními svazy a odborném výběru bude vybrána semifinálová 16 nejlepších, které navštíví v průběhu června až srpna v jejich klubech po celé České republice.

Finále s názvem Den trenérů mládeže, do kterého postoupí Top 8 trenérů a trenérek mládeže po pečlivém výběru odborné poroty, se uskuteční začátkem listopadu. „Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která není společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Mnozí se věnují dětem z lásky k nim a svému sportu bez odpovídající odměny. Se vší skromností se pokoušíme aspoň částečně to napravit, “ říká iniciátor a hlavní organizátor Petr Rydl.

O co přesně se letos bojuje? O ceny za téměř 200 tisíc korun!

Trenérem mládeže 2020 se může stát trenér či trenérka z jakéhokoliv sportovního odvětví. Vítěz soutěže Díky, trenére získá pro sebe ceny v hodnotě 50 tisíc korun! Co všechno? Pořadatel mu přispěje například na tréninkovou stáž 40 tisíc korun a částkou 10 tisíc korun podpoří jeho sportovní klub na práci s dětmi. Oceněn bude i druhý nejlepší v celkovém pořadí – ten získá 30 tisíc korun na zahraniční stáž a částka 10 tisíc korun poputuje i do jeho mateřského klubu. Třetí v pořadí obdrží od organizátora 20 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru a částka 10 tisíc korun poputuje i do jeho mateřského klubu. Čtvrtý v pořadí obdrží od organizátora 10 tisíc korun na zahraniční stáž dle vlastního výběru a částka 10 tisíc korun poputuje i do jeho mateřského klubu. Oceněni budou i trenérky a trenéři, kteří se dostanou do semifinálové 16. Bude také zvolen Trenér sympaťák.