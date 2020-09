Nováček softballové Extraligy 2020 Trutnov postoupil do play off

Senzací ženské softballové Extraligy 2020 je Trutnov HSM. Nováček soutěže si místo bojů o záchranu s přehledem zajistil účast v play off. „Na začátku sezony jsme v to vůbec nedoufali. Máme splněno, ale byla by to třešnička na dortu, kdyby se nám povedlo ještě něco navíc,“ uvedla Jana Klempířová, předsedkyně oddílu SK Horní Staré Město. Trutnov HSM je v současné době na čtvrtém místě s bilancí třináct výher a třináct proher.