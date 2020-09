Squash se probouzí! Turnaj v Praze bude první profesionální akcí

Mezinárodní squashová scéna ožívá v Praze! Od čtvrtka do neděle příštího týdne se ve Squashcentru Strahov uskuteční profesionální PSA turnaj. A to jako celosvětově první od března, kdy byla sezona kvůli pandemii zastavena. Akci pořádá Grégory Gaultier, bývalá světová jednička bude zároveň největším favoritem. Kromě české špičky se na ní ukáže také Němec Raphael Kandra, 29. hráč světového žebříčku. „Všichni už jsou natěšení a chtějí hrát, bojovat o body. Mým cílem je semifinále,“ prohlásil Daniel Mekbib, nejlepší domácí squashista. Na turnaji se navíc poprvé otestují hygienická nařízení – hráči si například musí vytřít kurt sami a nesmějí si otírat ruce o stěnu.

Žádný Egypt, Anglie nebo Francie. Světový squash se rozjíždí v České republice, kde je lepší epidemiologická situace a na rozdíl od jiných zemí je možné tady hrát. Expression Networks Nolan and Liam´s tournament 2020 bude také jedním z nejlépe obsazených turnajů v domácí historii – zasáhne do něho několik hráčů z elitní světové stovky. A bylo by jich víc… Jenže světová squashová federace vydala pokyn, aby se turnaje zúčastnili pouze hráči z okolních zemí. „Volali mi ale squashisté ze Španělska a zkoušeli, jestli by to nešlo nějak zařídit, aby také mohli hrát. Bohužel to v některých případech možné není,“ popisoval Daniel Tománek ze Squashcentra Strahov.

Výjimkou je Kolumbijec Juan Camilo Vargas (82. hráč žebříčku PSA), který ale v Praze dlouhodobě žije. Dále se turnaje účastní rakouská jednička, nebo Španěl Marc Lopez, který bydlí v Polsku. O první světové body se pak utká kompletní česká špička, včele s Danielem Mebkbiem, Jakubem Solnickým, Viktorem Byrtusem nebo Martinem Švecem. „Šestiměsíční pauza byla velmi dlouhá. Nejdříve psychicky náročná a pak frustrující, protože jsme byli jeden z posledních sportů, který byl povolený,“ popisoval Mekbib, 83. hráč PSA žebříčku.

Squashisté si během turnaje musí zvyknout na nová pravidla – před každým setem si dezinfikovat ruce a pokud budou potřebovat si vytřít podlahu kurtu, tak musí jedině sami. Po deseti výměnách pak mají možnost se utřít do ručníku, otírání zpocené ruky o stěnu kurtu už totiž nebude možné. Samozřejmostí je pak skutečnost, že si squashisté nesmí podávat ruce po konci utkání. „Bude to hodně o zvyku, rozhodčí to musí kontrolovat. Neberu to jako významné omezení, utřít se během setu do ručníku mohlo být zavedeným pravidlem už dříve. Kolikrát jsem zpocený a nechci se otírat o sklo,“ dodal Mekbib, úřadující domácí šampion.

Jak bude dál probíhat squashová sezona není moc jasné. Po akci v Praze se uskuteční další turnaj v anglickém Manchesteru. V plánu je také turnaj v Egyptě nebo v Kataru. „Já moc naplánovanou sezonu nemám. Zahraniční turnaje jsou vypsané, ale je jich málo. Navíc hrozí, že když jeden z hráčů bude nakažený covidem, tak se celý turnaj striktně zruší,“ prohlásil Mekbib, který se bude spíše soustředit na zahraniční ligy. „Mám už nabídky z Nizozemska nebo z Německa. Vypadá to, že budu hrát více doma.“

Prestižní turnaj v Praze odstartuje ve čtvrtek prvními koly, finálové zápasy jsou pak na programu v neděli. Hrát se bude každý den od 12:00, ve stejnou hodinu začnou v sobotu semifinále a v neděli finále. Také domácí squashová scéna se rozjíždí, jako první se o tomto víkendu rozběhnou soutěže družstev dospělých všech výkonnostních úrovní, od extralig až po soutěže nejnižší, v nichž chybí dohrát pouze utkání posledního hracího víkendu základních částí. Druhý zářijový víkend se uskuteční odložené domácí šampionáty žen a mužů do 23 let a také družstev juniorů do 15 a 19 let.