Kulturista Hajabáč bral bronz z ME, teď láká na světovou špičku do Prahy

Roman Hajabáč se svým bronzem z ME v kategorii Physique mužů masters od 40 do 44 • Archiv

Na právě skončeném Mistrovství Evropy v kulturistice a fitness získal Roman Hajabáč bronzovou medaili v kategorii Physique mužů masters od 40 do 44, teď už pilně chystá Diamond Cup. Mezinárodní soutěž, na kterou se první víkend v říjnu sjede do Prahy světová elita. Česká výprava jinak na ME spojeném s ME juniorů ve španělské Santa Susanně získala celkem 18 medailí.