Softbal zrychluje: ženské finále mezi Eagles a Joudrs se hraje o víkendu

V posledních třech sezonách dominovali Žraloci z Ledenic, to nyní se pohár přesune určitě do Prahy. „Máme z toho obrovskou radost, protože se tím ukázala naše dlouholetá práce s mládeží,“ prohlásil předseda Eagles Jan Drábek. „Udělali jsme generační obměnu a teď se nám povedlo z mladých a talentovaných hráček vytvořit tým, který je v extralize konkurenceschopný. Věřím, že to holky dotáhnou do vítězného konce.“

Dva úhlavní rivalové se ve finále utkají podvanácté za posledních šestnáct let. Hlavní favorit? To není vůbec jisté… Vždyť Joudrs a Eagles byly po základní části nejlepšími týmy. Mírnou výhodu mohou mít Joudrs, protože nedělní program se odehrává na jejich stadionu. A to včetně rozhodujícího třetího zápasu. „To je jedna z mála výhod, kterou jsme získaly. Na našem hřišti trénujeme a jsme na něj víc zvyklé,“ prohlásila Veronika Klimplová z bohnického týmu.

Očekává se duel elitních pálkařek – Klimplová z Joudrs proti Elišce Thompsonové z Ealges. Obě daly přes 40 úspěšných odpalů. Oba týmy mají navíc dlouhodobě nejlepší pálku, Joudrs předvedly 272 hitů, Eagles zase 265. Série na dvě vítězná utkání začíná v sobotu od 13 hodin v Eagles Parku. Nedělní program na Joudrs startuje v 12:30. Případné rozhodující utkání se hraje od 15:00 v Bohnicích.