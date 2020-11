Tři čeští squashisté jsou v Rakousku ve čtvrtfinále

Čeští squashisté jsou od čtvrtka v akci v Salcburku. kde se koná druhý turnaj okruhu PSA, kterého se mohou zúčastnit čeští hráči. A jde jim to skvěle – do čtvrtfinále prošli Daniel Mekbib, Ondřej Uherka a Jakub Solnický. „Těšil jsem se hodně, konečně zase můžeme hrát. I když jsme se hlavně udržovali, odhadnout formu je těžké,“ tvrdil Mekbib, nejlepší český squashista a nasazená jednička rakouského turnaje.

Druhá vlna koronavirové pandemie dopadla na squashisty velmi drsně. Prakticky jim odřízla adekvátní tréninky, protože se podle vládního nařízení zavřely vnitřní sportoviště a tím tedy i kurty. „Když jsme se to dozvěděli, hned druhý den jsme odjeli do Polska. Zavolal jsem jednomu trenérovi do Bílska a tam nebyl problém využívat squashové kurty, což je pro nás naprosto klíčové,“ popisoval Mekbib, který se do Polska přesunul s Martinem Švecem. „Je to lepší, než tři týdny být doma a jen sedět.“ Do Polska odcestovali také další squashisté, a to Viktor Byrtus a Jakub Solnický.

Většina elitních reprezentantů se pak v tomto týdnu přesunula do Rakouska. Turnaje v Salcburku se mohou účastnit pouze hráči z okolních zemí nebo rezidenti z těchto států. Do akce nastoupilo šest českých hráčů.

„Rád bych se probojoval do finále. Člověk neví, co však od sebe očekávat. A to jak od sebe, tak od soupeřů. Snažím se to však užívat. Nevíme, kdy zas pojedeme na další turnaj,“ prohlásil Mekbib. Nejvýše nasazený hráč, kterému aktuálně patří 71. příčka na světovém žebříčku, začal dobře. Ve včerejším prvním kole si poradil za 32 minut s Davidem Zemanem. V pátek od 18:00 nastoupí proti Ondřeji Uherkovi. Do čtvrtfinále se dostal také Jakub Solnický. To Viktor Byrtus prohrál s Němcem Valentinem Rappem.

A co dál? To většina českých squashistů neví. „Většina mezinárodních turnajů zatím pro nás nejsou. Můžeme hrát jenom v okolních zemí,“ dodal Mekbib. Finále Austraian Open s dotací 6000 USD je v plánu v neděli od 14:00.