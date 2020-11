Krpálek dostal dárek, co ho čeká v Praze? Bublina i comeback po roce

V proseckém hotelu Duo stojí na uvítanou papírová figurína Lukáše Krpálka v kimonu a s rouškou. Tahle postava obsahuje kompletní symboliku evropského šampionátu v judu, který se po únavných měsících nejistoty ve čtvrtek konečně rozjede v pražské 02 areně. Pro Krpálka je to jako dárek k jeho pár dní starým třicetinám. A nezůstalo jen u něj. Na tatami se chce odvděčit: „Doufám, že si odvezu medaili!" Co ho čeká?

Prázdná Praha

Na tenhle šampionát se Lukáš Krpálek dlouhá léta těšil. O vysněnou možnost ukázat se při vrcholném závodě doma nakonec nepřišel, kvůli pandemii koronaviru ale bude bojovat o medaili před prázdnou O2 arenou.

„Na začátku roku jsem řešil nápor mých známých, kamarádů, přátel, rodiny. Požadavky byly tak obrovské, že když šly lístky do prodeje, měl jsem zahlcený telefon,“ líčí Krpálek. „Tohle řešit nemusím, ale popravdě musím říct, že bych tyhle věci radši řešil a diváky tam měl. Vždycky jsem si hrozně přál mít mistrovství Evropy u nás doma. A chtěl jsem, aby to bylo s diváky. Ale musíme pracovat s tím, co je. Jsem vděčný, že šampionát je. Je jenom na nás, abychom byli připraveni.“

Dárek z Nizozemska

Ke svým nedělním narozeninám dostal Krpálek malý dárek díky Nizozemci Henku Grolovi. Neoblíbený soupeř, s kterým z deseti zápasů sedmkrát prohrál, se právě v ten den odhlásil. Krpálek s ním ztratil například v semifinále mistrovství světa nebo na olympiádě v Londýně. Na druhou stranu už ho ale porazil třeba ve finále mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa.

„To mě nenapadlo…“ rozesmál se Krpálek nad myšlenkou, že mu osud absenci neoblíbeného soupeře nadělil k třicetinám. A vážně dodal: „Já bych byl radši, kdyby tady byl. Rozhodně bych si víc vážil, kdyby tady byli všichni.“

Do bubliny!

Šampionát se koná jen pár kilometrů od Krpálkova domu, rodinné pohody se ale bude muset na pár dní vzdát. Ve čtvrtek nastupuje do hygienicky uzavřené bubliny, stráví tři dny v proseckém hotelu a ven se dostane až v sobotu cestou ke svému závodu.

„Budeme zavření v hotelu, nebudeme moct nikam jít, rozcvičovnu budeme mít ve spodním patře hotelu,“ líčí Krpálek. „Nebudu se moct ani podívat na zbytek týmu. Mrzí mě, že nebudu moct tým podpořit, ale budu je sledovat, budu držet palce. Pro mě to bude závod jako každý jiný, půjdu na žíněnku podat stoprocentní výkon.“

Comeback po 11 měsících

Už to bude skoro rok od Krpálkova posledního závodu. Vloni v prosinci se na Masters v čínském Čching-tau dostal do finále, v kterém nenastoupil pro zranění zad. O říjnový Grand Slam v Budapešti přišel kvůli koronaviru. Na nedávném kempu v Antalyi se ale opět dostal do kondice. „Musím říct to nadšení, ta chuť do závodu je obrovská. Začátek v Turecku nebyl optimální, cítil jsem se unavenější, celou dobu nás doprovázela bolest hlavy. Nicméně tyhle věci odezněly,“ věří Krpálek.

Na závěr tureckého kempu si udělal radost technicky dokonalou technikou o-soto-gari, při níž judista nakročí k soupeři a volnou nohou ho podmete. „Musím říct, že se mi dlouho nepovedl takový krásný hod. Samozřejmě doufám, že se podaří zopakovat i na šampionátu,“ usmívá se Krpálek.

Program ME v judu 2020 a Češi v akci čtvrtek 19. listopadu 10:00 eliminiace muži: -60 kg (David Pulkrábek), -66 kg (Pavel Petříkov),

ženy: -48 kg, -52 kg, -57 kg (Věra Zemanová) 16:00 finálový blok a medailové ceremoniály pátek 20. listopadu 10:00 eliminace muži: -73 kg (Jakub Ječmínek, Daniel Pochop), -81 kg (Adam Kopecký, Jaroslav Musil),

ženy: -63 kg (Renata Zachová), -70 kg 16:00 finálový blok a medailové ceremoniály sobota 21. listopadu 10:00 eliminace muži: -90 kg (David Klammert, Jiří Petr), -100 kg, +100 kg (Lukáš Krpálek),

ženy: -78 kg (Alice Matějčková), +78 kg 16:00 finálový blok a medailové ceremoniály

Soupeři Lukáše Krpálka v kategorii nad 100 kg

Věčná škoda scházející podpory publika, protože v nabité těžké váze by se Lukáši Krpálkovi hodila. Konkurenci kralují mladý Rus Inal Tasojev, nedávný vítěz Grand Slamu v Budapešti, a Gruzínec Guram Tušišvili, předloňský mistr světa. Hrozí i obrovitý Nizozemec Roy Meyer. Na druhou stranu kromě Grola nepřijel ani král juda, Francouz Teddy Riner, který letos po desetileté sérii bez porážky ztratil už dva zápasy.

„Samozřejmě bych byl rád, kdybychom se utkali. Rozhodně by to byl obrovský tahák. Věřím, že ten správný okamžik teprve přijde, doufám, že na velké akci, třeba na olympiádě,“ těší se Krpálek.

Kde sledovat ME v judu 2020 v televizi?

Finálový blok každého hracího dne můžete sledovat od 16 hodin na obrazovkách ČT Sport.