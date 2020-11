Testování při ME v judu? Vzorky se převáží letadlem až do Ostravy!

Před domácím mistrovství Evropy v O2 areně zamířila Renata Zachová na kemp do Kosova • Archiv Renaty Zachové

Krpálkův neoblíbený soupeř Henk Grol se krátce před ME odhlásil • Profimedia.cz

Judisté se před vstupem do bubliny musí nechat otestovat • Martin Hašek (Sport)

Vzorky testů se převáží z Prahy do Ostravy i letadlem • Martin Hašek (Sport)

Judisté mají většinou zvalchované uši, na ME v Praze ale nejdřív trápí své nosy. Všichni účastníci musí ještě před startem minimálně na dva PCR testy na přítomnost koronaviru. „Lukáš tady byl před chvilkou,“ usmívá se Jaroslav Větvička z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, které testy pro šampionát zařizuje.

Jak to funguje?

„Závodníci mají v hotelu vytvořenou bublinu. Před a při vstupu do ní musí absolvovat testy. Jsou izolovaní na pokojích, jakmile dojdou výsledky a jsou negativní, můžou se pohybovat v rámci bubliny volně. A od hygieny máme nařízeno, že test může být starý 48 hodin. Takže všichni sportovci ještě absolvují test ještě jednou před halou. Je to docela ranec.“

Kdo to všechno platí?

„Všechno platí svaz, jsou to pro něj vícenáklady. My zajišťujeme rychlé analýzy. Dokonce máme i leteckou přepravu vzorků.“

Takže vzorky se převáží letadlem?

„Máme partnerskou laboratoř v Ostravě, kde jsme vyčlenili kapacitu a podstatná část PCR testů se analyzuje tam. Je to poměrně velký objem vzorků. Zařídili jsme noční služby, letecký most vzorků, aby se to co nejdřív dostalo ke zpracování.“

Jak rychle se to daří?

„Když jsme poslední odběry absolvovali v jednu odpoledne, výsledky byly už ve čtvrt na devět večer, to je docela rychlý postup. Výsledky se musí analyzovat, musí je vidět doktor z laboratoře, který je pustí jako validní. Jednou denně je letecký most. Večerní vzorky se vezou autem a jsou k dispozici druhý den ráno.“

Narazili jste už na pozitivní vzorek?

„Máme zatím jen jeden pozitivní nález, samozřejmě u sportovce, který ještě nevstoupil do bubliny. U dalšího pozitivního vzorku jsme provedli retest, který ukázal, že je sportovec negativní. Závodník je bezpříznakový, mohlo jít o přechodné nadýchnutí. Technický delegát federace rozhodl o nutnosti dalšího testu. Počítáme, že ten bude taky negativní.“

Kolik testů jste zatím provedli?

„Kolem pěti set testů, včetně retestů. Všichni jsme příjemně překvapení, že je to velice nízké procento pozitivity. Celkově je to velice příznivé.“

Co se děje, když má někdo pozitivní nález?

„V hotelu je vyčleněné celé jedno patro, sportovec je izolován na izolačním pokoji.“

Pozitivní test automaticky znamená konec na šampionátu?

„Když má někdo pozitivní test, nezávodí. Je teoretická možnost, že druhý test bude negativní. Pak budeme jednat s hygienou, jestli se provede ještě retest, za předpokladu, že je sportovec bezpříznakový. Když je příznakový, tak nemá cenu o čemkoli debatovat.“

Jak systém funguje v praxi?

„Organizační výbor to má perfektně zorganizované. Při vstupu do patra se lepí labely. Při příjezdu se testovaní lidé setkávají s minimem lidí. Je to velmi pěkně připravené.“