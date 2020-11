Nešťastná třináctka: juniorská šampionka je venku. Končí i další Češi

Přijela s čerstvou zlatou medailí z juniorského ME, na evropském šampionátu dospělých se ale judistka Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů rozloučila hned v prvním kole. Nešťastných třináct sekund před koncem základní doby ji Dánka Laerke Olsenová povalila na wazari. V prvním zápase vypadli další tři reprezentanti, junior Daniel Pochop jeden zápas vyhrál, než byl vyřazen.

Olsenová v klíčovou chvíli vytáhla na Zachovou techniku ko-uchi-maki-komi, nohou vychýlila stabilitu protivnice a povalila ji na bok.

„Já jsem v tu chvíli tak nějak ztuhla. Věděla jsem, co přijde, prostě jsem zamrzla,“ litovala Zachová. „Když to přišlo, nedokázala jsem s tím nic udělat. Měla jsem od ní chodit dál a to jsem neudělala.“

Zachová zlatě zazářila přesně před dvěma týdny na juniorském evropském šampionátu v Poreči, v Praze ale v prvním kole narazila na další silnou soupeřku z mladé generace. Olsenová je juniorskou vicemistryní světa z roku 2018. Navíc má na Prahu dobré vzpomínky. Vloni tady byla třetí na Prague Open, v roce 2018 tu vyhrála juniorský Evropský pohár.

„Jednoduchý zápas to rozhodně nebyl. Bylo to hodně vyrovnané. Bohužel pár vteřin před koncem rozhodla jedna akce,“ hodnotil Václav Sedmidubský, trenér juniorské reprezentace. „Renata vypadala, že má víc sil než soupeřka. Bohužel přišel moment, který nás bude mrzet. Ale Renča má celou kariéru před sebou, určitě o ní ještě uslyšíme.“

Zachová přiznala, že se jí zápas nevydařil. „Nedělala jsem, co bych si přála. Musím to asi hodit za hlavu, nebudu to moc řešit a budu se připravovat na další rok,“ řekla Zachová.

Z pěti českých judistů v pátečním programu se do druhého kola probojoval jen devatenáctiletý junior Daniel Pochop. V kategorii do 73 kilogramů porazil Petri Pelivana z Moldávie přesto, že brzy prohrával na wazari. Půl minuty před koncem ale zaútočil a rozhodčí mu po přezkoumání na videu přiznal ipon

„Upadl jsem na wazari, ale vyčkával jsem, věděl jsem, soupeř už tuhnul a nakonec se to povedlo,“ radoval se Pochop, kterého v druhém kole vyřadil Tohar Butbul z Izraele.

V lehké váze bojoval i Jakub Ječmínek, skončil ale hned na úvod na obhájci titulu Tommy Maciasovi ze Švédska. V polostřední váze do 81 kilogramů vypadli v prvním kole Jaromír Musil i dorostenecký mistr světa Adam Kopecký, kterého po wazari udržel na zemi belgický vicemistr Evropy Sami Chouchi.

„Premiéra nic moc. Vydržel jsem dvě minuty, měl silný levý úchop, nedokázal jsem si s tím úplně poradit, doplatil jsem na to,“ hodnotil Kopecký.

Musil proti Muradu Fatijevovi svedl maratonský boj, který skončil v golden score až po sedmi minutách a dvanácti sekundách, kdy mu rozhodčí udělil rozhodující třetí trest.

„V goldenu už jsem měl kamenné nohy, bylo to hodně velké plácání. Už mi docházel kyslík, byl jsem pomalý,“ líčil Musil. „Štve mě to moc, ale bude to ještě horší, jsem si tím jistý.“