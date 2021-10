Moment z první směny neberu jako křivdu, říká chomutovský softbalista Malý

Tohle mohla být jedna z rozhodujících chvil celé finálové série softbalové extraligy. Chomutovský softbalista Marek Malý se hrnul na domácí metu pro první bod včerejšího rozhodujícího zápasu, jenže do cesty se mu postavil nadhazovač Žraloků Jonáš Hajný a natahoval po něm ruku. Podle rozhodčích Malého úspěšně vyautoval. „Budu upřímný, vůbec se mě nedotkl. To potvrdilo také video, jenže rozhodčí vyhlásil out,“ komentoval Malý z týmu Beavers Chomutov, který nakonec padl v utkání padl 0:4 a bral druhé místo. Titul získali Žraloci Ledenice.

V letošní finálové sérii softbalové extraligy platilo, že kdo dá první bod, tak vyhraje. Hned v první směně nebyly daleko od toho chomutovští hráči, jenže sprintujícího Marka Malého zastavil protihráč. A i když se k domácí metě doklouzal, rozhodčí vyhlásil out. „Ten nadhazovač, co se mě údajně dotkl, to dobře prodal. Vypadalo to jako out,“ komentoval celý moment Marek Malý, úspěšný nadhazovač a pálkař. „Křivdu ale necítím, ke sportu tohle prostě patří,“ dodal jednoznačně.

Podle opory Beavers se totiž rozhodovalo jinde – zejména na pálce. Chomutovští softbalisté totiž ve dvou utkání nedali ani bod. Zásluhu na tom měl ledenický nadhazovač Hajný, který se snažil házet míče do nepříjemných míst. „To se mu asi povedlo. My jsme ale byli netrpěliví na pálce, včetně mě. Nevybírali jsme dobře míče a nedonutili jsme ho jít do lepší zóny,“ dodal Malý, který v sezoně předvedl 45 úspěšných odpalů, z toho 7 homerunů. Také v nadhazovačských statistikách patřil k nejlepším, povedlo se mu dát 274 strikeoutů, což je druhý nejlepší výsledek.

„Spokojený ale nejsem, protože jsme celkově nevyhráli. To je pro mě jediný měřítko,“ přiznal Malý, který sezonu nehodnotí jako neúspěch. „Obecně je to úspěch – jsme třetí v Evropě, druhý v republice. Teď vnímám malinko bolest, to k tomu ale patří.“ Chomutov byl také v loňském roce ve finále, kde nestačil na Hrochy z Havlíčkova Brodu. Od roku 2013 stále čeká na titul. „Letos jsme byli moc rádi za to, že jsme postavili nové hřiště u nás, to je pro nás velmi důležitá věc. V příštím roce budeme opět usilovat o titul.“