Krpálek o vyznamenání: Velká pocta. V Mongolsku jsem slavnější než doma

Svět juda se mu uctivě klaní. Lukáš Krpálek dostal další doklady o síle svého respektu při nedávné cestě po Mongolsku, kde ho hostili vládci měst i krajů. Ale hrdinou je i doma.

Co říkáte na státní vyznamenání?

„Když jsem se to dozvěděl, měl jsem radost. Je to odměna za celou sportovní kariéru, za všechny věci, co se člověk snaží dosáhnout. Je to pro mě obrovská pocta. Člověk dělá maximum pro svojí zemi. Když dostane od své země vyznamenání, je to poděkování za tu snahu.“

A vy jste navíc oceněný ještě ve chvíli, kdy je vaše kariéra v plné síle…

„Je to pro mě další motivace pracovat na sobě dál, snažit se dosáhnout dalších a dalších věcí. Tímhle to nekončí, rozhodně budu chtít udělat maximum pro to, aby další olympiáda vyšla.“

Mrzí vás, že jste zatím medaili nemohl osobně převzít?

„Mrzí mě, že to nemohlo normálně proběhnout, jak tomu bylo zvykem. Na druhou stranu, budu rád, když to vyjde v náhradním termínu.“

Pomalu končí váš parádní rok, jak na něj budete vzpomínat?

„Je to jeden z nejhezčích roků, to určitě. Přece jenom se povedlo něco neskutečného, vyhrát olympiádu v zemi, kde náš sport vznikl, ještě v posvátné hale Budókan, to je pro mě asi nejvíc. Ale doufám, že se mi podaří na to navázat, že moje dominace ještě nekončí. Že se mi povede dostat na další olympiádu a tam uspět.“

Berete vyznamenání jako ocenění i pro judo s jeho zásadami pokory, slušnosti a pracovitosti?

„Rozhodně, pro mě je judo životním stylem, dalo mi nesmírně moc. Když to judu můžu vrátit, třeba v podobě státního vyznamenání, tak jsem jenom rád.“

Úcty si užíváte i ve světě, jak došlo k vaší nedávné návštěvě Mongolska?

„České velvyslanectví v Mongolsku mě pozvalo už před rokem a půl v rámci sedmdesátého výročí česko-mongolských vztahů. Chvilku na to bohužel přišel covid a muselo se to odložit. Slíbil jsem, že přijedu po olympiádě. Mongolsko nesmírně žije judem, je to národ, kde mají svůj národní zápas a judo je u nich na vysoké úrovni. Všechny judisty tam zbožňují, rozhodně jsem chtěl tuhle zemi po dlouhé době navštívit. Byl to pro mě nesmírný zážitek.“

V čem například?

(úsměv) „Jsem tam snad známější než v Čechách. Velice mě to překvapilo. Kamkoli jsem přišel, chodili za mnou lidi a fotili se se mnou. Navštívil jsem judistické kluby, snažil se namotivovat mladé judisty, aby na sobě pracovali, ukázat jsem jim techniky ze svého rejstříku. A nejenom to. Byl jsem tam s Pájou Rejchrtem (mongolským honorárním konzulem v Česku, zakladatelem FINEP a bývalým judistou). A zvali nás různí primátoři a gubernátoři. Všude byla vidět obrovská úcta.“

Necítíte se v takových chvílích trochu jako velvyslanec Česka ve světě?

„Já to tak rozhodně neberu. Jsem rád, když můžu pomoct i v tomhle ohledu. Pro mě to byl obrovský zážitek, když jsem viděl, jakou měli radost, že jsem v Mongolsku byl. Dokonce se stávalo, že různí gubernátoři jeli sedm set kilometrů do Ulánbátaru, aby mě potkali.“

Co všechno jste v Mongolsku viděl?

„Navštívili jsme spoustu krajů. Když jsem byl přijatý u gubernátora, tak nás pohostili, vzali do přírody, ukázali spoustu krásných míst. Několikrát jsme byli na rybách, jeli jsme do pravé přírody, kde žijí divoká zvířata. Jelikož tam není infrastruktura silnic, dost často se jezdí po polních cestách. Zastavil jsem, ptal se na cestu a řekli mi: Jeďte tímhle směrem furt rovně, nikam neuhýbejte. Člověk jede dvě stě kilometrů pouští a drží si směr…“