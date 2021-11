Projekt České unie sportu Sportuj s námi chce opět rozhýbat veřejnost

Projekt České unie sportu Sportuj s námi se stal hned od své premiéry před sedmi lety největším seriálem sportovních akcí, který se dosud konal na území České republiky. Až do března roku 2020, kdy ho zastavila covidová pandemie, každoročně rozhýbal více než 200 000 aktivních účastníků, převážně rekreačních sportovců. V polovině letošního roku však epidemická situace opět umožnila konání hromadných akcí, a tak se projekt vrátil zpět na stadiony, hřiště, do tělocvičen i do přírody – s omezeným půlročním kalendářem a také s novým názvem Tipsport Sportuj s námi podle titulárního partnera. Výkonný výbor ČUS vyhlásil na rok 2022 osmý ročník, takže v průběhu listopadu mohou pořadatelé své akce elektronicky přihlašovat.