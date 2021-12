Červená útočná lavina! Boxlakrosoví Custodes získali 15. titul v řadě

Letošní finále domácí boxlakrosové ligy drtivě ovládl favorizovaný tým LC Custodes. Radotínští hráči v každém utkání ve Final Four zvítězili vysokým rozdílem – nejdříve v semifinále přehráli SK Lacrosse Jižní Město 31:7 a ve finále si poradili s SK Wolves 28:8. „Bylo to pro nás hezké radotínské finále. Wolves jsou naši mladí kluci a jsme rádi, že se dostali tak daleko,“ prohlásil Tomáš Knotek z Custodes. Na třetím místě skončili hráči z Jižního Města, kteří v těsné bitvě přehráli Pardubice 11:10.

Prohlásili, že ve Final Four chtějí dominovat. Vyhrávat velkým rozdílem a soupeře rozdrtit. A to splnili. Útočná lavina Custodes byla prostě k nezastavení. Nahrávka doprava, pak doleva, střela… A gól. Individuální kvalita radotínských boxlakrosových hráčů se jasně prokázala. Ti si nahrávali přes bránu, některé góly padly také zpoza branku.

Wolves, kteří rovněž hrají v Radotíně, drželi nadějný výsledek ještě ve druhé čtvrtině, když prohrávali 4:8. Byli na dostřel. Jenže od té doby už Custodes náskok hlavně navyšovali. Pět gólů ve finálovém zápase zaznamenal Tomáš Procházka a Tomáš Knotek. „Myslím, že jsme předvedli to, co jsme chtěli. Ale nepřemýšleli jsme nad tím, jestli dáme třicet gólů. Chtěli jsme hrát tak, aby to bylo pro fanoušky zajímavé,“ dodal Knotek, který byl vyhlášen nejlepším střelcem letošní NBLL ligy. Předvedl totiž více než 50 gólů.

To hráči radotínských Wolves pálili spíše do připraveného brankáře. Custodes rovněž potvrdili, že mají skvělou obranu. „Na ní jsme se v letošním roce zaměřili. A výsledky ve Final Four to ukazují, v každém zápase jsme dostali méně než deset gólů, což značí o kvalitní obraně,“ dodal Knotek, který se spoluhráči mohl zvednout pohár. Final Four v Radotíně bylo atraktivní, na hráče čekal slavností nástup s pyro a světelnými efekty. Patronem finále se stal Jakub Kohák, bavič a multisportovec. „Jsem moc rád, že titul zůstal v Radotíně. Zde jsem se hodně nasportoval,“ dodal Kohák.

Custodes se po patnáctém titulu budou zaměřovat na zahraniční akce. „Bylo by hezké, kdyby se nám povedlo uspořádat memoriál Aleše Hřebovského, což jsme v tomto roce kvůli pandemii nemohli. Jezdíme také do zahraniční, kde se chceme poměřit s americkými a kanadskými celky,“ dodal Knotek z Custodes. Hráči z tohoto týmu si rozebrali další individuální ceny. MVP a nejlepším nahrávačem se stal Dominik Pešek, nejlepším brankářem byl vyhlášen Viktor Bláha. Ocenění obdrželi ceny od značky Kappa.