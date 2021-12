České juniorky skončily na softbalovém MS na pátém místě

České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Jedná se o nejlepší výsledek pro český juniorní tým na světovém šampionátu. Rozhodla o tom sobotní večerní prohra proti Portoriku 3:4. České hráčky vybojovaly celkem tři výhry a čtyři prohry. „Pro postup do play-off jsme museli vyhrát o tři body, což bylo těžké. Je to škoda. Kdybychom porazily Mexiko a právě Portoriko, mohli bychom skončit výš. I tak jsme potvrdili pozici nejlepšího evropského týmu,“ prohlásil Tomáš Kusý, reprezentační trenér.