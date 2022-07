Čeští softbalisté suverénně ovládli evropský šampionát do 23 let

Tohle byla zcela jednoznačná jízda. Čeští softbalisté převálcovali soupeře na evropském šampionátu do 23 let, který se konal v Sezimově Ústí. Ve finále si poradili s Dánskem 16:1 už po třetí směně. Na turnaji dali celkem 111 bodů a předvedli 76 úspěšných odpalů. „Do mistrovství jsme vstupovali v roli největšího favorita, kterou jsme potvrdili. Hodnotit sezonu budeme až v říjnu, kdy budeme hrát mistrovství světa,“ hodnotil Dušan Šnelly, hlavní trenér českého týmu.

Ve finále proti Dánsku se čeští softbalisté rozpálili už v první směně. V ní předvedl George Harris gradslam, tedy odpal za plot při plně obsazených metách. Homerun odpálil také Adam Luňák a Jan Hlaváč a Češi v první směně vedli 13:0. Poté utkání přerušil déšť.

Ve druhé směně domácí hráči nevybojovali žádný bod, zato Dánové si doběhli pro jediný. Utkání skončilo symbolicky homerunem od Adama Buchnera, který stáhl klíčové tři body a čeští softbalisté mohli slavit zlaté medaile z evropského šampionátu do 23 let. „Dostal jsem klasický nadhoz do středu, což nešlo odmítnout a potrestal jsem ho. Těší mě, že jsme tak dominantní na pálce,“ dodal Buchner.

Češi se prezentovali skvělou hrou na pálce. Na turnaji dali 76 hitů, z toho neskutečných 27 bylo za plot. Pět homerunů předvedl Harris z Locos Břeclav. Nejvíce úspěšných odpalů měl Jan Hlaváč, který jich dal 12. Výborně se prezentovali také čeští nadhazovači, kteří rozdali celkem 52 strikeoutů a povolili pouze 3 body. Zásluhu na tom má nejvíce Adam a Vojtěch Buchnerovi a Matěj Macas