Squashistka Serme na Světových hrách brala 18. místo. Solnický byl mezi šestnácti

Tři čeští squashisté bojovali na Světových hrách v americkém Birminghamu. Nejdál se dostal Jakub Solnický, který postoupil do druhého kola. To se nepovedlo Martinu Švecovi. Nejvíce zápasů však odehrála Anna Serme, která sice prohrála hned v úvodu, ale dostala se do finále plate o 17. místo, kde nestačila na Kolumbijku Lauru Tovar 0:3 na sety. „Bohužel mi tenhle zápas vůbec nesedl. Mentálně jsem hodně unavená kvůli zranění, neustále hraji s bolestí a je těžké se přes to přenést a zůstat pozitivní,“ prohlásila Serme, která se léčí s tenisovým loktem.