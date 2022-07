České softbalistky chtějí medaile z ME. Trénovaly také proti mužským týmům

Ve španělském Sant Boi se od neděle rozehraje evropský šampionát žen v softbale. České hráčky na něm chtějí do finále, v minulém roce získaly bronzové medaile. Pomoci by jim měly specializované tréninky pálky nebo odehraná utkání proti mužským týmům. „Náš dlouhodobě vytyčený cíl je mistrovství Evropy vyhrát. Turnaj bude hodně náročný, některé týmy budou posilněny hráčkami z USA,“ prohlásil Vojtěch Albrecht, trenér národního výběru. Češky začnou v neděli od 16:30 zápasem proti Francii, ve skupině C je ještě čeká Turecko, Ukrajina a Velká Británie.