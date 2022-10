Badmintonový Memoriál Konstantina Holobradého: Bitman se vrátil na kurty zlatem

Opět po roce se v pražské Vinoři uskutečnil tradiční turnaj GPA Memoriál Konstantina Holobradého. Titul v singlu obhájil Lukáš Holub, který zdolal ve finále Jana Janoštíka. „Cením si toho velmi, i když mi už táhne na dvacet sedm a nohy už nevydrží, co vydržely,“ smál se po triumfu hradecký badmintonista. Nejúspěšnější pak byla na turnaji Kateřina Zuzáková, jež posbírala hned dva vavříny, z toho ten v mixu po boku Jakuba Bitmana, jenž se vrátil na soutěžní pole po dvou letech.

Už od pátku bojovalo početné pole na severním okraji Prahy. Ve Vinoři se hrála kvalifikace ve všech disciplínách s výjimkou dvouhry žen. Hned v té početně nejzastoupenější kategorii - singlu mužů - se vykrystalizovalo stejné finálové složení jako loni. Hradecký Lukáš Holub bojoval znovu v třísetovém souboji o titul s Janem Janoštíkem, kterého nakonec v krásném zápase udolal 16:21, 22:20, 21:18. „Tenhle týden jsem hodně trénoval, takže jsem věděl, že budu mít kvalitu a jednoznačně jsem to potvrdil,“ říkal po utkání spokojený badmintonista, který ztratil první set právě až v posledním utkání.

První dvě nasazené hráčky se dostaly do finále v singlu žen. I přes odhlášení obhájkyně titulu Kateřiny Mikelové se sešla zajímavá konkurence, ve které nakonec čněla nade všemi Lucie Černá z Českého Krumlova. V boji o stupínek nejvyšší zdolala Veroniku Dobiášovou z Mostu ve dvou setech - 21:17, 21:14. „Z výhry mám radost, ale těšila jsem se na případný souboj s Katkou Mikelovou nebo Dominikou Koukalovou, které se nakonec odhlásily,“ říkala po turnaji Černá, jež si také pochvalovala, že s ní přijel do Vinoře i trenér Votava. „Jsem ráda, že tu byl a celý turnaj mi pomáhal,“ hodnotila ještě členka úspěšného oddílu.

Debl mužů, v němž opět zkušenosti zvítězily nad mládím. Obhajoba se povedla velkým kamarádům Vojtovi Šelongovi s Pavlem Drančákem. V repríze finále z roku 2021 se jim podařilo zdolat pár Matěj Hubáček, Vít Kulíšek, tentokrát dokonce ve dvou sadách, a po výsledku 21:19, 21:10 byla k vidění další obhajoba. „Díky dobré rozehrávce jsme si většinou hned vytvářeli kvalitní pozice, na naše poměry nám nadstandardně vycházela obrana. Celý turnaj se nám docela povedl. Za mě dvojka s podtrženou hvězdičkou,“ glosoval Drančák průběh vinořské akce.

Ve čtyřhře dívek neměly konkurenci dvojnásobné mistryně ČR Kateřina Zuzáková s Luckou Krpatovou. Ani Barbora Kulhánková s Denisovou Valentovou jim ve finále příliš odpor nekladly, když podlehly nasazeným jedničkám 9:21, 17:21. „Byly jsme favoritky, až na první kolo, kdy nám to moc nesedlo, tak to bylo dobré a hlavně v neděli už jsme hrály dobře, naší hru,“ hodnotil v současné době náš nejlepší ženský pár vystoupení na GPA.

Pro Zuzákovou to ale nebyl jediný triumf. V mixu totiž spojila síly se zajímavým a veleúspěšným partnerem. Po dvou letech se vrátil k soutěžnímu badmintonu Jakub Bitman, jenž vystoupení také poutavě zhodnotil. „Cílem bylo užít si to a mít radost ze hry, což se povedlo. I když jsou věci, které už se nedařilo hrát tak, jak jsem zvyklý, něco zůstalo. S Katkou se nám ve finále podařilo otočit nepříznivý vývoj, což je také cenné,“ povídal Bitman, který ale našel také drobná negativa, především, co se úrovně této disciplíny týče.

„Smutným faktem je trošku to, že tři ze čtyř finalistů už prakticky dva roky netrénují. V mých očích to vypovídá o úrovni českého badmintonu a výkonnostní kvalitě GPA turnajů, nejen v mixu. Určitě jsem ale rád, že to vyšlo na zlatou. Vždycky je fajn turnaj vyhrát,“ zakončil Bitman, který se Zuzákovou zdolal ve velmi dramatickém finále Milana Ludíka s jeho ženou Kate 17:21, 24:22, 21:15.