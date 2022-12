Čeští badmintonisté nepostoupili na evropský šampionát. V cestě stálo silné Skotsko!

Nevyšlo to. Čeští reprezentační badmintonisté neuspěli v kvalifikaci na mistroství Evropy smíšených týmů. Po výhře nad Lucemburskem jim stopku ve skotském Glasgow vystavil domácí tým. Celkově tak prohráli 1:4, o jedinou výhru se postaral Jan Louda.

Věděli, že to bude těžké. „Favoritem v dílčích duelech je jenom Honza (Louda). Klíčové zápasy budou všechny, hodně záleží na jejich lineupu,” přemítal mladý deblista Ondřej Král. A Skotové v domácím prostředí nasadili opravdu to nejsilnější, co jejich současná generaci nabízí. 30. pár světa Adama Halla s Julií Macpherson zkusil zaskočit zajímavě vytvořený mix Jana Loudy s Kateřinou Tomalovou. Bohužel neúspěšně, za 37 minut bylo hotovo po výsledku 8:21, 14:21.

Hned poté si zkusila zápas s absolutní evropskou špičkou Tereza Švábíková, velezkušená Kirsty Gilmour získala letos na ME v Madridu stříbrnou medaili. Vysokou výkonnost potvrdila i v Glasgow, když zdolala hráčku B. O. Chance Ostrava 21:11, 21:8.

O dramatizaci utkání se postaral Jan Louda ve dvouhře, když znovu potvrdil, jak skvělou má aktuální formu – 321. badmintonistu světa Calluma Smitha porazil ve dvou sadách po konzistentním výkonu 21:14, 21:15. O zázrak se pak pokoušely Kateřina Tomalová s Terezou Švábíková v deblu. Ciara Torrance s Julií Macpherson totiž patří do první třicítky žebříčku BWF, navíc spolu nastupují pravidelně a větší sehranost byla od začátku vidět.

Tečku za celou kvalifikační podskupinou udělal mužský debl Adam Mendrek a Ondřej Král. Pro ty byl duel s Alexandrem Dunnem a Adamem Hallem další výbornou zkušeností zahrát si s kontinentální špičkou. To, že na ni reprezentantům zatím ještě krůček chybí, dokumentuje výsledek 13:21, 14:21, kterým tak Skotové upravili celkové skóre na 4:1. Český tým tak skončil v Podskupině 1 na druhém místě, což při systému, při kterém postupuje do finále kvalifikace pouze první tým, znamená konec nadějí. Těšit je však mohou čtyři vyhraná utkání nad Lucemburskem.