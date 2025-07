Baník stále hledá stopera. Obnovil zájem o zkušeného beka a poslal mu smlouvu

Po zesílení středu (Tiéhi, Frýdek) a doplnění brankářské dvojky (Budinský) je to už jediná pozice, kterou Baník opravdu urgentně řeší. Ano, hodil by se ještě někdo k Prekopovi na hrot, ale k dispozici je momentálně Almási. Stejně tak by management rád přivítal východočeské rychlíky na kraj (Juliš, Sychra) a taky by se nebránil comebacku některé z opor (Plavšič, Tijani).

Nicméně stoper vyloženě hoří. Směrem k veřejnosti ne, tam to management ani kouč Hapal takto neprezentují. Logicky, přece neznervózní ty, kteří v kádru momentálně jsou. Každopádně podle chování na trhu je zřejmé, že vedení s aktuálním složením centrálních zadáků stoprocentně spokojeno není.