Sportovci po padesátce v akci: Jágrův vzor, české legendy i dva Japonci

Jaromír Jágr se téměř v jedenapadesáti letech stal nejstarším střelcem české hokejové extraligy. A tenhle primát půjde jen těžko překonat, navíc ho může ještě sám posunout. Web iSport.cz však nabízí přehled dalších borců, kteří se věnovali profesionálnímu sportu stejně jako kladenský útočník i po dovršení padesátky. Mezi nimi jsou české legendy, hokejový velikán či fotbalista, který bude hrát prý až do smrti.

Gordie Howe hokej Minimálně co do dlouhověkosti je Jágrovým vzorem Gordie Howe. Zamlada, když se smíchem vyprávěl, že bude hrát hokej do padesáti, se na něj odkazoval. Mr. Hockey po krachu WHA, v níž i přes svůj pokročilý věk patřil k nejproduktivnějším bruslařům, se v barvách Hartford Whalers na rok vrátil do NHL. V 52 letech vstřelil 15 branek a zaznamenal 26 asistencí, jeho celková bilance se po sezoně 1979/80 zastavila na rekordních 1767 zápasech. V součtu s WHA čítá jeho účet stěží uvěřitelných 2421 utkání během 32 profesionálních sezon. Jak to bylo: Mr. Hockey poprvé ukončil kariéru

Phil Mickelson golf Před rokem se v padesáti stal nejstarším vítězem golfového Majoru Američan Phil Mickelson. V květnu 2021 triumfoval na turnaji PGA Championship na těžkém hřišti Ocean Course na Kiawah Island. Jeho sportovní dlouhověkost potvrdil fakt, že svůj první titul na půdě PGA získal před 30 lety. Paradoxně se ale v golfu starším borcům docela daří. Na PGA Tour před Mickelsonem vyhrálo s pěti křížky na krku dalších sedm hráčů. Tehdejší úspěch Mickelsona náležitě ocenil ten nejpovolanější - Tiger Woods. Phil Mickelson patří mezi golfové legendy • Foto profimedia.cz

Josef Macháček motorismus Jiná liga, to je Josef Macháček. V pětašedesáti se dokonce účastní aktuální Rallye Dakar. Nahradil zraněnou Jasmeen Kolocovou, s buggynou Can-Am si připsal sedmnáctý start na Dakaru. Původně měl v Saúdské Arábii působit jako mentor dcer šéfa týmu Koloce, nakonec jede s navigátorem Davidem Schovánkem. Macháček je historicky nejúspěšnější čtyřkolkař v kategorii, experimental i v dálkových maratonských rallye. Josef Macháček ani v roce 2023 nechyběl na startu Rallye Dakar • Foto Reuters

Josef Váňa dostihy Legendární žokej Josef Váňa v říjnu oslavil jubilejní sedmdesátku. A když mu bylo padesát, to se sportem ještě zdaleka nekončil. V roce 2011 potřetí v řadě a celkově poosmé ovládl s Tiumenem Velkou pardubickou. Na té se naposledy v roli aktivního jezdce představil taky o tři roky později v roce 2014, v neuvěřitelném věku dvaašedesáti let. To ale nebylo stále všechno. V jiných dostizích jsme ho mohli vidět ještě v roce 2016. Na koně sedne ještě dnes, ale jen v rámci své práce ve stájích. Žokej Váňa v říjnu oslavil 70: Koně se nedají trénovat za patnáct tisíc

Kazujoši Miura fotbal Prohlásil, že fotbal bude hrát až do smrti. Japonec Kazujoši Miura běhá po trávnících v 55 letech. Když mu bylo 50, stal se nejstarším profesionálním fotbalistou v historii, když překonal věkový rekord Angličana Stanleyho Matthewse. Po sestupu Jokohamy do druhé ligy šel hostovat do čtvrté japonské nejvyšší soutěže. Na konci právě skončeného roku se spekulovalo, že se stane hráčem Oliveirense ve druhé portugalské lize. Tento tým má totiž stejného majitele jako Jokohama, s níž má smlouvu od roku 2005. Japonský nezmar 89 zápasů v reprezentaci, začínal v brazilském Santosu a kromě australského FC Sydney jsme ho vídávali taky v Evropě v barvách Janova a Dinama Záhřeb. A tenhle příběh stále nekončí! Kromě sportovního odkazu nelze zapomenout na jeho sociokulturní přesah. V Japonsku se stal celebritou a módní ikonou. Jeho manželkou je slavná zpěvačka Risako Miura. A přestože se na hřiště už moc v poslední době nedostával, žije asketicky a striktně dodržuje nutričně vyváženou stravu, denně si měří podkožní tuk - na trénink přichází jako první a odchází jako poslední. Japonský fotbalista Kazujoši Miura během zápasu • Foto profimedia.cz