Kolář má po odchodu od Babiše nové centrum, přišly hvězdy i pacient 0

Deset let poté, co otevíral své první Centrum pohybové medicíny, začíná Pavel Kolář se svým týmem novou etapu. V dosavadním areálu poblíž sídla Babišova Agrofertu skončila nájemní smlouva, svoje zařízení tak během půl roku přesunul do nových prostor v areálu The Park. Funguje zde 25 ordinací, z toho 8 lékařských, fyzioterapie, fyzikální terapie, rentgen, sonografie nebo infusní místnost. Interiéry vytvořil architekt Ivan Kolář.

„Je to v době, kdy všechno má tendenci zavírat. Otvíráme v době, kdy je inflace, energetická krize. Je to riziko, které si uvědomujeme. Ale chceme dělat poctivou medicínu,“ řekl Kolář.

Centrum pohybové medicíny tak opět funguje ve dvou pobočkách, tou druhou je zařízení ve Waltrovce.

Kolář se proslavil jako fyzioterapeut hvězdných sportovců a bylo to znát také na účasti při slavnostním otevření nových prostor. Večer moderoval Roman Šebrle, přišli Radek Štěpánek, Kateřina Neumannová, nový šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek či Jan Železný. Oštěpařský světový rekordman byl při vzniku prvního Kolářova centra tzv. Pacientem nula.

„My se známe tak dlouho, že já jsem ještě měl dlouhé černé vlasy a Pavel je měl taky. Pacient nula opravdu to možná sedí,“ usmíval se Železný. „Jsem hrozně šťastný za Pavla, co dokázal, a hlavně, jaký vytvořil tým, jak posunul medicínu a vnímání pohybu. Musím říct, že o tom vědí i ve světě. Když jsem naposledy byl v Japonsku, tak se mě na něj ptali, strašně ho chtěli potkat. Přál bych tomuhle centru, aby se dál rozvíjelo, aby ty myšlenky, které Pavel má, mohl posílat dál do světa.“

Obě centra pracují na principu tzv. dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), který Kolář vytvořil.

„Pohybový systém není jen náš skelet, svaly, kosti. Pohybový systém je i naše slinivka, kardiovaskulární systém, imunitní systém,“ líčí Kolář. „Když jsme začínali, bylo to hodně postaveno na fyzioterapii, ale časem jsme zjistili, jak je důležitá integrovaná medicína. Pohybový systém oznamuje celou řadu obtíží. V roce 2020 jsem já sám měl 21 prvozáchytů onkologických onemocnění.“

Centrum se specializuje na řešení poruch posturálních funkcí. Zjednodušeně jde o držení těla v průběhu pohybu.

„Že máte nález na plotýnce, na koleni, často není dáno úrazem, ale vaším posturálním chováním. Jako si auto sjíždí vzorek, každý z nás máme vtisknutou posturu do naší struktury,“ vysvětluje Kolář. „Nám nejde o to posilovat svaly a vytvářet z nás kulturisty, ale spíš měnit funkci postury.

Pohyb je určitý lék. Můžeme nahradit celou řadu léků, od psychiky po řadu interních poruch.“

Kolářův projekt se během desetiletí výrazně rozrostl. V obou pobočkách Centra pohybové medicíny dnes pracuje 200 odborníků. Kolář zároveň pořádá kurzy, jejichž prostřednictvím se principy DNS dostávají do světa.

„Děláme kurzy, které jsou zaměřené na určitý způsob diagnostiky a terapie. Je to pro lékaře i fyzioterapeuty. Máme účastníky ze 67 zemí, kurzy jsme pořádali v šestapadesáti zemích,“ vysvětluje Kolář s tím, že fyzickou expanzi svých center do zahraničí zatím neplánuje. „Já mám nabídek kvantum, ale není to o vybavení, musíte vychovat lidi. Trvá to nějakou dobu.“