Čeští hegemoni: Sparta vs. Slavia, rekordní série výher a Oceláři ve hře

Konkurence v podobě slovenských mužstev byla najednou pryč, a od vyhlášení vzniku České republiky uplynulo už třicet let. Které kluby si od té doby podmanily nejvyšší domácí soutěže? Třeba nymburští basketbalisté v minulé sezoně oslavili už osmnáctý titul v řadě, ve fotbale pak mezi sebou bojují Sparta se Slavií. Podívejte se na přehled nejlepších týmů v jednotlivých sportech.

Hegemonem české ženské házené je zcela jistě DHK Baník Most. Klub vznikl roku 1997, do nejvyšší soutěže se dostal v roce 2010 a už v sezoně 2012/13 získal první mistrovský titul. Nyní jeho hráčky, podle barvy dresu přezdívané jako Černí andělé, útočí již na 10. triumf v řadě. A jaká je situace v nejvyšší mužské soutěži? Od roku 1993 ji ve dvanácti případech opanovala Karviná, která jasně vládla v letech 2003 až 2010. Vyhrát se jí povedlo i poslední ročník.

Sparta vs. Slavia

Když se přesuneme k fotbalu, tak za posledních třicet let dvanáct mistrovských titulů získala Sparta s nejúspěšnější érou v období let 1996 až 2001. Který tým ale nejdéle nepoznal přemožitele? Je to Slavia, jejíž čtyřiapadesát utkání dlouhá série byla ukončena při 300. derby v říjnu 2021.