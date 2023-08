Den s Krpálkem v jeho akademii: Splnil se mi sen. A už se chystá na olympiádu

Lukáš Krpálek předvádí dětem, jak na to • Pavel Mazáč / Sport

Za rok v olympijské Paříži bude usilovat o unikátní zlatý hattrick. Jak bývá jeho zvykem, judista Lukáš Krpálek (32) vypustí duši, aby se mu to podařilo. Sport má pořád absolutní přednost, ale obrovitý sportovní král už přemýšlí, co dál. Rozjel svoji akademii, které dal nejen jméno, ale i srdce. Sport Magazín ji navštívil a viděl, jak se do chodu zapojuje celá rodina. I s buldočkem Olivou.