České derby vyhrál ryzák Pacific Hill, Palík uspěl potřetí | iSport.cz

Pacific Hill zvítězil po 2400 metrech jistě před největším favoritem Angkor Watem, který běžel od startu v čele. Žokej Filip Minařík si tak musí na triumf v derby počkat. Třetí skončil bělouš Ignacius Reilly s kazašským žokejem Bauyržanem Murzabajevem.

Pětačtyřicetiletý Palík, který jezdí v Německu, zvítězil v derby předloni s Josephem a poprvé se radoval s klisnou Ready for Life v roce 2005.

"Věděli jsme, že umí a ukázal klasu. Dá se říct, že to bylo krásné lehké vítězství," řekl Palík v rozhovoru České televizi. Trenér Radek Holčák slavil druhý vavřín v derby. "Bylo to velké drama a nádherný dostih," uvedl Holčák, jehož otec František je se sedmi výhrami nejúspěšnějším trenérem Českého derby.

Po startu se nikomu ze šestnácti koní nechtělo do čela. Překvapivě se tempa ujal Minařík s Angkor Watem a Palík s Pacific Hillem se za něj zavěsili. Získali náskok tří čtyř délek před zbytkem pole. V cílové rovince bojovali u vnějšího hrazení o výhru a lepší finiš měl Pacific Hill. Angkor Wat odrazil nápor Ignaciuse Reillyho.

"Tohle jsou dobrý koně, a když je dostih pomalý, tak je předběhnou špatný, proto se to muselo rozjet. Vyhovovalo mi, že to Filip vzal," řekl Palík. "Po startu jsem trnul, aby Jirka nešel na špici, ale zkušeně se vyvezl," uvedl trenér Radek Holčák.

Český rekordman v počtu výher Minařík dostih odvedl, protože se mu podle jeho slov kůň nabídl. "Na konci jsme prohráli s lepším koněm. Už tak čtyři sta metrů před cílem šel Jirkův kůň líp, ale byl to krásný dostih," prohlásil Minařík.

Pacific Hill zvítězil poprvé při svém šestém startu v Česku. Cílem proběhl v čase 2:36,08 minuty a majiteli získal milion korun z dvoumilionové dotace derby.

Dostihový mítink v Praze-Velké Chuchli:

České derby (rovina, 2400 m, tříletí koně, dotace 2,000.000 korun):

1. Pacific Hill (ž. Palík, tr. R. Holčák, stáj Monte Negro), 2. Angkor Wat, 3. Ignacius Reilly. Výrok: jistě 1 1/4 - krk - 1 1/4. Čas: 2:36,08.

Zlatý pohár (rovina, 2400 m, čtyřletí a starší koně, dotace 200.000 korun):

1. Premier Lion (žk. Liška, tr. Luka, stáj Syndikát V3J), 2. Darkolva, 3. Portorikos. Výrok: lehce 2 - 2 1/2 - hlava. Čas: 2:34,55.

Další dostihy:

I. Corston (ž. Línek) - Storm De Nuit - Fable,

II. Miluška Ex Meggle (Hrouda) - Darkgelton Lady - Fatra Glonka,

III. Mollys Best (ž. Filipová) - Lexceed - Mr Right,

IV. Wagram (ž. Koplík) - Torque Power - Calorific,

V. Ile Jones (ž. Korečková) - Lady Roseburg - Falcon Baby,

VIII. Mo My Dream (ž. Verner) - Wanikoro - Mystic Golfer.