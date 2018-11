Kouč Kettunen k nominaci: Chtěl jsem vyváženost. Mladíky i mazáky

Jak se vám nominace skládala?

„Měli jsme na to rok a půl, ale vybírat bylo hodně těžké už pro takzvaný first list. Měl jsem po ruce podrobná data ze všech zápasů, což mi moc pomohlo. Rozhodli jsme se pro vyváženost, aby byli v týmu mladíci i mazáci, kteří ustojí tlak zaplněné O2 areny.“

Nejstarším hráčem je pětatřicetiletý obránce Milan Garčar. Ukázal jste na něj i proto, že má zkušenost s domácím mistrovstvím světa 2008?

„Taky. Na nedávné generálce měl krátkou řeč v kabině, kde popisoval, jaké je hrát na domácím MS. Jeho zkušenosti i vlohy pro vůdcovství se nám na turnaji budou hodit.“

Ale kapitánem bude někdo jiný, viďte?

„Matěj Jendrišák. Je to náš jasný lídr s velkým vlivem na tým. Nějaký čas byl zraněný, ale jakmile se vrátil, hned to mělo pozitivní vliv na naše výkony.“

Překvapil jste nominací teprve šestnáctiletého útočníka Filipa Langera ze Střešovic. Proč jste si ho vybral?

„Protože mu naprosto věřím. Neohlížím se na věk, ale na schopnosti. Nikdy jsem neviděl tak kvalitního mladého hráče. Navíc pořád dělá pokroky.“

Těsně před mistrovstvím světa vyrážíte na finální soustředění na Tenerife. Co si od revoluční novinky slibujete?

„Že načerpáme vítěznou energii. Konec listopadu bývá temný, budeme potřebovat trochu osvěžit mysl a užít si slunce. Na tohle jsou Kanárské ostrovy ideální.“

Jaký tam bude program?

„Florbalu bude na Tenerife méně, zaměříme se na mentální přípravu, taktiku a teambuilding. Po soustředění bude každý znát svoji roli na turnaji. Je klíčové se připravit hlavně psychicky, protože mistrovství světa se hraje uprostřed sezony a hráči by měli být natrénovaní.“

Mimochodem, co říkáte na to, že první zápas odehrajete proti Německu?

„První zápas na mistrovství světa je vždycky velká výzva pro každý tým. V prvním utkání je vlastně jedno, proti komu hrajete. Teď je to Německo, což pro nás bude zajímavý soupeř. Česko má s Němci pozitivní bilanci, ale pozor na ně: v posledních dvou letech udělali velký progres.“

Při vší úctě, Němci by vás neměli zastavit na cestě za medailí, na kterou Česko čeká čtyři roky. Vnímáte to stejně?

„Šéf svazu Filip Šuman mluvil o tom, že chceme změnit historii, a já souhlasím. Je to velký cíl pro nás všechny. Soustředili jsme se na to celý rok a půl. Naší ambicí bylo pořád se zlepšovat, což by mělo nastat i během mistrovství světa. Co nejlíp čelit výzvám a předvádět svoji nejlepší hru, jen tyhle dvě věci nás dovedou k úspěchu.“