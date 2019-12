2:10! Nerozhodí nás to, doufají florbalistky po drsné švédské lekci | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Trocha počasí: nebe nad Neuchatelem bylo celé pondělí šedivě zatažené, v porovnání se slunečnou nedělí se výrazně ochladilo a vytrvale pršelo. Trocha florbalu: Češky na mistrovství světa poprvé prohrály, proti Švédsku stihly jen dva góly a padly 2:10. O přímý postup do čtvrtfinále budou hrát v úterý odpoledne se Slovenskem. „Porážka o osm gólů je hořká, ale turnaj tím nekončí,“ burcovala útočnice Natálie Martináková.

Během říjnové generálky v Praze český tým uhrál se Švédkami v základní hrací době překvapivou remízu, ovšem v Neuchatelu to bylo mnohem jednoznačnější. Parta kolem kapitánky Elišky Krupnové, jež hrála svůj stý reprezentační zápas, už po první třetině ztrácela čtyři góly a manko postupně narůstalo. Malá útěcha: Slovensko, další tým „české“ skupiny, od Švédska schytalo debakl 1:23.

„Pocity? Nic moc. Takhle jsem si to nepředstavovala, ani nikdo z týmu. Jsme zklamané, naštvané, všechno dohromady,“ smutnila Krupnová po facce od mistryň světa.

Největší rozdíl: dámy ve žlutomodrém nekompromisně trestaly většinu českých chyb, zato Krupnová a spol. se na každou trefu pekelně nadřely. V tiché aréně Patinoires du Littoral, kam podle oficiálních údajů dorazilo něco přes čtyři sta srdcařů, Češky poprvé slavily gól až ve 34. minutě za stavu 0:6 a nevyužily ani jednu ze dvou přesilovek.

„Myslím, že jsme nezačaly vůbec špatně, ale Švédky trestaly hodně tvrdě. Byly produktivní, tak to v top zápasech prostě bývá,“ poznamenala útočnice Natálie Martináková, jež vstřelila oba české góly. „Vypracovaly jsme si docela dost šancí, na druhou stranu jsme měly hodně střel do bloků, což taky není úplně pozitivní. Musíme na tom zapracovat a víc to tlačit na bránu. Sebevědomí máme nastavené dobře a nechceme se nechat rozhodit.“

Zápas se Švédskem přímo v hale sledovala už i sedmnáctiletá univerzálka Michaela Kubečková, jež v pondělí narychlo nahradila zraněnou Gabrielu Tožičkovou. Kubečková měla za sebou dlouhý den: ve čtyři ráno vyrazila vlakem z Ostravy do Prahy a pak autem do Neuchatelu. „Snad nebudu moc nervózní a společně tady něco dokážeme,“ říkala reportérům.

S novými parťačkami teď musí co nejdřív zapomenout na velkou švédskou lekci a rychle se dát dohromady před posledním zápasem ve skupině, na odpočinek před úterní bitvou se Slovenskem mají zhruba devatenáct hodin. Do pátečního čtvrtfinále proti zatím neznámému soupeři (nejpravděpodobněji se jeví Polsko) je posune jakákoliv výhra nebo remíza.