Slovenkám na MS hráli českou hymnu! Já si zazpíval, smál se kouč | iSport.cz

Předloni se slovenskými florbalistkami překvapil pátým místem na domácím mistrovství světa v Bratislavě a nuda s jeho týmem není ani na dalším šampionátu v Neuchatelu. Český trenér Michal Jedlička musel hned v první partii skousnout debakl 1:23 od Švédska i jeden kuriózní moment: Slovenkám před zápasem zahráli kus české hymny.

Následoval pískot fanoušků, utnutí české hymny a nástup slovenské.

„Pro mě to tak hrozné nebylo, normálně jsem si zazpíval začátek naší hymny. Ale pro holky a zbytek realizáku to bylo trochu překvapení,“ vykládal Jedlička pobaveně. „Může se to stát, přihodí se to i na větších akcích. Možná na to v týmu pak byly dvě tři narážky, ale jsme tu kvůli florbalu a nemůžeme se rozptylovat věcmi okolo.“

Před pondělní bitvou s Lotyšskem už Jedličkův tým slyšel obligátní melodii Nad Tatrou sa blýska a výrazně lepší byl i výsledek: Slovenky díky vítězství 7:5 zůstávají ve hře o přímou vstupenku do čtvrtfinále bez nutnosti hrát ošidné předkolo.

„Porážka od Švédska o dvaadvacet gólů byla strašidelná, ale je dobré, že holky na vlastní kůži poznaly, jak se hraje nejlepší florbal na světě. Švédky jsou ve všem lepší, a i kdybychom s nimi hráli v sedmi, stejně bychom měli problémy,“ líčil Jedlička.

„A Lotyšsko? Dobrá odpověď na předchozí porážku. Místy to bylo hodně dobré: třeba druhá třetina byla výborná a Lotyšky jsme drtili. Bohužel jsme dávali málo gólů, klidně to mohlo skončit třeba 12:3. Proti Česku musíme být efektivnější.“

Devětatřicetiletý florbalový srdcař kdysi platil za jedovatého kanonýra, má pět českých titulů s Tatranem Střešovice a daří se mu i jako trenérovi: kromě Bohemians od března 2016 cepuje slovenský ženský nároďák. Po sukcesu v Bratislavě se Slovenky posunuly z papírově slabší společnosti mezi osm nejlepších týmů světa – a s touto proměnou se pořád perou. „Soupeře z druhého sledu dokážeme porážet, ale tohle je pro nás úplně jiná prověrka. Zápasy jsou teď náročnější fyzicky i psychicky,“ poznamenal Jedlička.

Změnil se i jeho tým, do Švýcarska neodjelo několik klíčových jmen v čele s bývalou kapitánkou Lucií Košturiakovou. „Z deseti holek, na které jsme v Bratislavě většinou hráli, tam teď čtyři nejsou. Starší holky před domácím šampionátem chtěly trénovat a ukázat se, ale makat kvůli Švýcarsku a být v kondici, to už není pro všechny,“ popsal Jedlička.

Mají Slovenky ve žhavém derby proti Česku šanci? „Po výhře nad Lotyšskem jsme v pohodě, můžeme do toho jít s čistou hlavou. Pokud dobře začneme a budeme mít kliku, nedá se vyloučit vůbec nic,“ přemítal Jedlička.

„Upřímně, úroveň florbalu na Slovensku a v Česku je diametrálně odlišná. Budeme chtít uspět a uděláme pro to maximum, ale musel by se stát zázrak, abychom zvítězili nebo uhráli nějaký vyrovnaný výsledek.“