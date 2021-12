Beneš nevěděl, jestli bude hrát, teď je v All Star: Velké zadostiučinění

PŘÍMO Z FINSKA | Kvůli bolavému kolenu musel přestat na dva měsíce hrát zápasy. Jenom chodil do posilovny, na rehabilitace a doufal, že se do florbalového šampionátu dá do pořádku. Dobře udělal. Právě útočník Marek Beneš (24) byl klíčovým mužem výběru. I ve finále byl u všeho podstatného. „Jsem rád, že se mi zápas povedl. Cítil jsem velkou zodpovědnost vůči týmu,“ říkal útočník Tatranu, který hraní kloubí se studiem práv na Univerzitě Karlově, chodí už pracovat i do advokátní kanceláře. Budoucí právník ale ukázal, že je hlavně prvotřídním florbalistou. Dostal se i do All Star výběru.

Ve finále vstřelil v 59. minutě vyrovnávající gól, ten vítězný v nastavení připravil. „Pro mě je to velké zadostiučinění. Protože kdybychom se Švýcary prohráli, byl bych hodně smutný hlavně kvůli klukům,“ připomněl Beneš minulý šampionát v Praze, v němž při utkání o bronz spoustu šancí neproměnil, což si později vyčítal. Tentokrát právě jeho šikovné ruce a důraz přivály českým barvám bronz.

Přitom během sezony nevěděl, jestli se vůbec dá zdravotně dohromady. Trápila ho bolest kolene, spoustu času trávil v posilovně, do hlavy se mu vkrádaly chmury. Bude fit, nebo nebude? S kolenem už byl na několika operacích.

„Nebylo to příjemné období. Ale jsem moc rád, že jsem to zvládnul,“ ulevil si syn slavného florbalového trenéra Luďka Beneše. Včera si pověsil na krk bronz.

Před mistrovstvím od poloviny října sehrál jen dva zápasy v superlize za Tatran a v Helsinkách v úvodním duelu s Německem odpočíval. Nechtěl to uspěchat.

„Nevěděl jsem, jestli budu hrát úplně všechno, ale pokud jsem na hřišti, tak těžím z práce naší první formace, která je skvělá,“ pochvaloval si spolupráci s Filipem Langerem, Josefem Rýparem i beky Ondřejem Němečkem a Ondřejem Vítovcem.

Start na třetím šampionátu si osladil bronzem. A co víc. Dostal se i do All Star výběru celého turnaje.

„Pocta je to ohromná. Nevím, jestli může být z individuálního hlediska větší. Teď ještě nejsem schopný to plně docenit. Asi mi to dojde až časem, vedle jakých hráčů a gólmana jsem tam stál,“ říkal student práv, který by se jednou rád věnoval sportovnímu právu.

Pro něj až pohádkový konec turnaje. Vždyť si dlouho nebyl jistý, jestli na něm vůbec bude moct startovat.

„Přijde mi to až neskutečné. Před dvěma měsíci jsem si udělal plán, řekl jsem si, co je pro mě důležité a ačkoliv jsem celé ty dva měsíce nevěděl, že to vyjde, tak to klaplo a i díky tomu jsem si tu užíval každou minutu o to víc,“ vyprávěl Beneš, který si v šesti zápasech připsal 11 bodů (7+4).

All stars MS 2021

Brankář: Lukáš Bauer (ČR)

Obránci: Juha Kivilehto (Fin.), Tobias Gustafsson (Švéd.).

Útočníci: Marek Beneš (ČR), Ville Lastikka, Justus Kainulainen (oba Fin.).

MVP turnaje: Ville Lastikka (Fin.).